Tarifkonflikt Gewerkschaft EVG erzielt Tarifabschluss mit Bahn-Konkurrent Transdev

Berlin Die Eisenbahnergewerkschaft EVG hat in der Tarifrunde mit vielen Firmen einen ersten Abschluss mit einem Konkurrenten der Deutschen Bahn (DB) erzielt. Am frühen Dienstagmorgen habe man sich mit den Unternehmen der Transdev-Gruppe auf eine Lohnerhöhung von insgesamt 420 Euro verständigt, teilte die EVG mit. Nachwuchskräfte sollen 220 Euro mehr im Monat erhalten.

Hinzu komme eine Inflationsausgleichsprämie von bis zu 1400 Euro. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrages soll 21 Monate betragen. Die Transdev ist nach der staatseigenen DB AG das größte Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland. Dazu gehören etwa die Bayerische Regiobahn, die Bayerische Oberlandbahn, die NordWestBahn und die Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft.

Die Gewerkschaft verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte bei rund 50 Bahn- und Busunternehmen, darunter etwa 180.000 bei der Deutschen Bahn. In der Tarifrunde mit der DB will sich die EVG am Mittwoch zum bisherigen Verhandlungsstand äußern. Ab Dienstagabend werde die zuständige Tarifkommission tagen und ein erstes Votum zum „aktuellen Zwischenstand“ sei für Mittwochmittag geplant, erklärte die EVG. Danach werde der Bundesvorstand der EVG zusammenkommen und ebenfalls eine Bewertung abgeben. Erst dann sei klar, wie es weitergehe.

