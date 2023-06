Tarifkonflikt Streiks bei der Bahn sind nicht vom Tisch

Auch ein fünftägiger Verhandlungsmarathon reicht bei der Deutschen Bahn nicht, um den komplexen Tarifstreit mit der EVG zu befrieden. In den kommenden Tagen wird weitergesprochen.

Auch nach fünftägigen Dauergesprächen zwischen Bahn-Management und der Eisenbahnergewerkschaft EVG wurde keine Lösung gefunden. (Foto: Blatterspiel/Jan Huebner) ICE der Deutschen Bahn

Frankfurt Für Bahn-Kunden bleibt unklar, ob es zu weiteren Streiks kommt. Auch nach fünftägigen Dauergesprächen zwischen Bahn-Management und der Eisenbahnergewerkschaft EVG wurde keine Lösung gefunden. Beide Seiten vertagten sich am Freitagabend. In den kommenden Tagen soll der Verhandlungsmarathon weitergehen.

Immerhin: Solange beide Seiten miteinander sprechen, soll es keine Arbeitskämpfe geben. Aber keiner vermag derzeit zu sagen, wie lange die Verhandlungen dauern werden. Erklärt sie eine Seite als gescheitert, sind umgehend Arbeitsniederlegungen möglich.

Zwar klangen die Äußerungen der Verhandlungsführer am Freitagabend so, als wäre eine Lösung möglich. „Wir haben zu vielen Themen eine Verständigung erreicht“, sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler. Und EVG-Tarifvorstand Kristian Loroch erklärte: „Wir haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Kompromisslinien erarbeitet und wollen diese nun mit den zuständigen Entscheidergremien ausführlich diskutieren.“