Tarifkonflikte GDL legt Forderungen für Tarifverhandlungen vor – Bahnkunden droht heißer Herbst und Winter

Der Streit mit der EVG läuft noch, da kündigt sich der nächste an: Die Lokführergewerkschaft GDL prescht mit eigenen Forderungen vor. Dabei geht es auch um den Einfluss in den Konzerngesellschaften.

Der Gewerkschaftler ist dafür bekannt, keinen Konflikt mit der Führung der Deutschen Bahn zu scheuen. (Foto: dpa) GDL-Chef Claus Weselsky

Frankfurt Der Tarifstreit zwischen Deutscher Bahn und der Gewerkschaft EVG schwelt noch, da liegt schon die nächste Forderung auf dem Tisch. Die Lokführer-Gewerkschaft GDL will für ihre Mitglieder beim Staatskonzern in mehreren Bereichen deutliche Verbesserungen durchsetzen.

Das am Montagnachmittag in Berlin vorgestellte Forderungspaket sieht unter anderem ein um 555 Euro höheres Monatsentgelt sowie ein Plus von 25 Prozent bei den Schichtzulagen vor. Gleichzeitig soll die Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden pro Woche sinken. Auch ein steuerfreier Inflationsausgleich in Höhe von 3000 Euro wird gefordert.

„Es bedarf schnellstmöglich einer deutlichen Verbesserung der materiellen und immateriellen Arbeits- und Lebensbedingungen der Eisenbahner“, wird GDL-Chef Claus Weselsky in einer Mitteilung zitiert. „Wir haben die Forderungen der GDL zur Kenntnis genommen und werden diese zu gegebener Zeit prüfen und bewerten“, teilte die Deutsche Bahn mit.