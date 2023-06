 Tarifstreit Bahn: GDL legt Forderungen für Tarifverhandlungen vor

Frankfurt Der Tarifstreit zwischen Deutscher Bahn und der Gewerkschaft EVG schwelt noch, da liegt schon die nächste Forderung auf dem Tisch. Die Lokführer-Gewerkschaft GDL will für ihre Mitglieder beim Staatskonzern in mehreren Bereichen deutliche Verbesserungen durchsetzen.

Das am Montagnachmittag in Berlin vorgestellte Forderungspaket sieht unter anderem ein um 555 Euro höheres Monatsentgelt sowie ein Plus von 25 Prozent bei den Schichtzulagen vor. Gleichzeitig soll die Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden pro Woche sinken. Auch ein steuerfreier Inflationsausgleich in Höhe von 3000 Euro wird gefordert.

„Es bedarf schnellstmöglich einer deutlichen Verbesserung der materiellen und immateriellen Arbeits- und Lebensbedingungen der Eisenbahner“, wird GDL-Chef Claus Weselsky in einer Mitteilung zitiert. „Wir haben die Forderungen der GDL zur Kenntnis genommen und werden diese zu gegebener Zeit prüfen und bewerten“, teilte die Deutsche Bahn mit.

Die Verhandlungen werden im November beginnen. Der aktuell geltende Tarifvertrag läuft bis Oktober – so lange darf nicht gestreikt werden. Dennoch sollten Fahrgäste sich 2023 auf eine schwierige Reisesaison mit Verwerfungen im Fahrplan einstellen. Dafür sprechen mehrere Gründe.

Erstens: Trotz monatelanger Verhandlungen ist im Tarifkonflikt mit der Eisenbahner-Gewerkschaft EVG noch kein Durchbruch gelungen. Immerhin so viel steht fest: In der laufenden Woche wird nicht gestreikt. Das wurde am Montagabend nach einem Treffen der Streitparteien bekannt. Am 12. Juni wird erneut verhandelt.

Und die Themen sind komplex. Das zeigte sich in der vergangenen Woche. Die Deutsche Bahn habe die Verhandlungen in eine Sackgasse manövriert, warf EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch dem Unternehmen vor.

Ob bald ein Kompromiss gefunden werden kann, ist offen. Weitere Streiks sind jedenfalls nicht ausgeschlossen. Zweimal hat die EVG bisher zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, ein dritter Streik wurde unter Vermittlung eines Richters abgesagt.

Zweitens: Die GDL ist eine sehr streikfreudige Gewerkschaft. Der letzte Tarifkonflikt zog sich über mehrere Monate, mehrfach rief die GDL zu Arbeitskämpfen auf. Zwar ist sie wesentlich kleiner als die EVG. Ihr Tarifvertrag gilt für rund 10.000 Beschäftigte, der der EVG dagegen für etwa 180.000 Bahner. Doch die GDL vertritt vor allem Lokführer. Ohne die läuft weder im Güter- noch im Personenverkehr etwas.

EVG und GDL: Zwei Gewerkschaften streiten um die Bahner

Drittens: Das Gesamtvolumen der Forderung der GDL ist zwar schwer zu berechnen. Doch das umfassende Gesamtpaket ist ein Indiz dafür, dass die Gewerkschaft in Summe einen besseren Abschluss als die EVG erreichen will. Beide Gewerkschaften konkurrieren seit vielen Jahren miteinander um Mitglieder. Dieser Wettstreit zeigt sich besonders in laufenden Tarifrunden. Es droht eine Lohnspirale nach oben.

2021 hatte die EVG mit Blick auf die Pandemie noch einen Krisenvertrag vereinbart. Doch nachdem sich die GDL und die Bahn im September desselben Jahres ebenfalls einigen konnten, meldete sich die EVG mit entsprechenden Nachforderungen beim Konzernvorstand. Immerhin: Man verständigte sich damals recht schnell, die EVG musste nicht zum Streik aufrufen.



Dieses Mal ist die Situation noch schwieriger. Wegen der hohen Inflation setzten Gewerkschaften in vielen Branchen bereits hohe Lohnsteigerungen durch, teilweise im zweistelligen Prozentbereich. Auch die EVG fordert kräftige Zuschläge. Die Bahn soll mindestens 650 Euro im Monat mehr zahlen, für die oberen Lohngruppen wird ein Plus von zwölf Prozent gefordert.

Schon diese Forderung ist für die Bahn-Führung ein Problem, hinzu kommt nun das Paket der GDL. Es ist ein Dilemma: Der Bahn-Vorstand muss einerseits aufpassen, dass die Lohnkosten in den kommenden Jahren nicht unbeherrschbar werden. Der Staatskonzern ist hochverschuldet, die Nettoverbindlichkeiten werden im laufenden Jahr wohl rund 33 Milliarden Euro erreichen.

Ende April legte die EVG den Zugverkehr in Deutschland lahm. Im Herbst könnte sich das wegen des drohenden Tarifkonflikts mit der GDL wiederholen. (Foto: dpa) Streikinformation am Hauptbahnhof Hannover

Andererseits sucht der Staatskonzern händeringend Personal. Allein im laufenden Jahr sind 25.000 Neueinstellungen geplant. Das gelingt nur, wenn das Unternehmen attraktive Bedingungen bietet – auch finanziell.

Viertens: Wie schon beim letzten Tarifstreit wird es ein Ziel der GDL sein, ihr Einflussgebiet auszuweiten. Die Gewerkschaftsführung erwähnt bei der Formulierung ihrer aktuellen Forderung neben den Lokführern zum Beispiel den Netzbetrieb, die Netzinstandhaltung und die Fahrzeuginstandhaltung.

Das Tarifeinheitsgesetz schreibt vor, dass die Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern in einem Betrieb den Tarifvertrag aushandeln darf. Die anderen Gewerkschaften sind verpflichtet, diesen zu übernehmen. Bei der Bahn sind GDL und EVG in rund 70 der 300 Betriebe Konkurrenten. Zwar darf ein Unternehmen die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft nicht abfragen, aber Schätzungen zufolge hat die GDL in 18 dieser rund 70 Betriebe die Mehrheit. Nur dort darf sie nach geltendem Recht den Tarifvertrag bestimmen.

GDL-Chef Weselsky hadert deshalb mit dem Tarifeinheitsgesetz: Er will für alle GDL-Mitglieder abschließen. Möglich ist das aber nur, wenn er auch im jeweiligen Betrieb die dafür nötige Mitgliederzahl erreicht. Das spricht dafür, dass die GDL versuchen wird, ihre Forderung mit aller Macht durchzusetzen. Denn damit würde sie als Arbeitnehmervertretung ihre Attraktivität steigern.

