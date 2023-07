Tarifstreit Bahn-Schlichter schlagen Lohn-Mindesterhöhung um 410 Euro vor

Im Tarif-Schlichtungsverfahren haben die Vermittler einen Kompromissvorschlag präsentiert. Im Durchschnitt sollen Bahn-Mitarbeiter elf Prozent mehr Gehalt bekommen.

Im festgefahrenen Tarifkonflikt hatten Bahn und EVG eine Schlichtung angerufen. (Foto: dpa) Zug der Deutschen Bahn

Potsdam Die Deutsche Bahn (DB) erwartet die größte und kostspieligste Tariferhöhung in ihrer Geschichte. Dies jedenfalls sieht ein Vorschlag vor, den die ehemalige hessische Arbeitsministerin Heide Pfarr (SPD) und Ex-Bundesinnen- und -verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) am Mittwochabend in Potsdam präsentierte. Die beiden Politiker waren am 17. Juli im verfahrenen Tarifstreit als Schlichter eingesetzt worden.

Demnach sollen sich die Entgelte in fast allen Lohngruppen in zwei Stufen um 410 Euro erhöhen, wobei es ab Dezember 2023 monatlich 200 Euro und ab August 2024 noch einmal 210 Euro zusätzlich geben soll. Hinzu kommt eine einmalige steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie über 2850 Euro im Oktober 2023.

Das durchschnittliche Gehaltsplus bezifferte DB-Personalvorstand Martin Seiler mit elf Prozent, während Kristian Loroch, Verhandlungsführer der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), sogar von 14 Prozent sprach.