Tarifstreit Bahn und Gewerkschaft EVG treffen sich zu Gesprächen am Mittwoch

Die Konfliktparteien hatten am Sonntag einen Vergleich erzielt und einen Warnstreik abgewendet. Die Gewerkschaft drückt nun aufs Tempo.

Die Gewerkschaft hatte den für diese Woche geplanten Arbeitskampf bei der Bahn nach einem Vergleich vor dem Arbeitsgericht kurzfristig abgesagt. (Foto: dpa) Warnstreiks

Berlin Nach der Absage eines zweitägigen Warnstreiks bei der Deutschen Bahn kommen Vertreter des Konzerns und der Gewerkschaft EVG an diesem Mittwoch zu weiteren Gesprächen zusammen. „In kleinem Kreis“ wollen beide Seiten dabei die offizielle Tarifverhandlungsrunde in der kommenden Woche in Fulda vorbereiten, teilte die Bahn am Montag mit. Über den Ort, die genaue Uhrzeit und Inhalte wurde demnach zunächst Schweigen vereinbart.

Zuvor hatte die Gewerkschaft die Deutsche Bahn zu einem raschen Treffen aufgefordert und dafür ursprünglich diesen Dienstag vorgesehen.

„Die Verhandlungen müssen jetzt konstruktiv geführt werden“, teilte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Montag mit. „Dazu müssen ganz schnell die Grundlagen gelegt werden.“

Die EVG hatte im laufenden Tarifkonflikt bei der Bahn und Dutzenden weiteren Eisenbahnunternehmen ursprünglich für diesen Montag und Dienstag zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Nachdem unter Vermittlung des Arbeitsgerichts Frankfurt ein Vergleich zwischen EVG und Bahn beim Tarifthema Mindestlohn zustande gekommen war, hatte die Gewerkschaft den Arbeitskampf beim bundeseigenen Konzern am Wochenende kurzfristig abgesagt. Mehr: Bahnbetrieb nach Warnstreik-Absage weitgehend nach Plan