Tarifstreit „Existenzvernichtung der GDL“: Weselsky lehnt Bahn-Angebot ab – Streik hat begonnen

Seit 2 Uhr fahren viele Züge nicht mehr wie geplant. GDL-Chef Claus Weselsky lobt das Bahn-Angebot als „das beste aller Zeiten“ – und will dennoch weiter streiken.

Seit 2 Uhr ist der Personenverkehr in Deutschland stark eingeschränkt. (Foto: dpa) GDL-Chef Claus Weselsky

Frankfurt, Düsseldorf Die Lokführergewerkschaft GDL hat trotz eines neuen Angebots der Deutschen Bahn ihren Streik im Personenverkehr wie geplant gestartet. GDL-Chef Claus Weselsky bezeichnete im ARD-Morgenmagazin das Angebot der Bahn zwar als „das beste aller Zeiten“, lehnt es aber dennoch ab, da es eine Beschränkung des Geltungsbereichs auf den derzeitigen Tarifvertrag beinhalte. „Dieses Angebot kann keine Gewerkschaft auf dieser Welt annehmen“, sagte Weselsky.

In den letzten 14 Monaten seien insgesamt 4000 neue Mitglieder in die GDL eingetreten, die Tarifverträge von der GDL haben wollen und vor allem 2021 keine Nullrunde fahren möchten. Weselsky bezeichnete den Bahn-Vorstand als „janusköpfig“, da er der GDL im Rahmen des neuen Angebots verbiete, Tarifverträge für neue Mitglieder abzuschließen. Da das Tarifeinheitsgesetz aber vorsehe, dass nur der Tarifvertrag der Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern Bestand habe, ziele das Angebot der Bahn auf eine „Existenzvernichtung der GDL“, sagte Weselsky.

Der Arbeitskampf im Personenverkehr sei wie geplant um 2 Uhr angelaufen, teilte die Streikleitung der Gewerkschaft am Donnerstag mit. Weitere Angaben zum Fortgang des inzwischen dritten Ausstandes innerhalb weniger Wochen machte die GDL zunächst nicht.

Das Management der Bahn reagierte unmittelbar nach Weselskys Auftritt. Personalvorstand Martin Seiler kündigte im Deutschlandfunk an, nun rechtliche Schritte prüfen zu wollen.

Sollte es in dem Tarifkonflikt weiter keine Bewegung geben, müssen sich Bahnkunden bis kommende Woche Dienstag auf weitgehende Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn einstellen. Der Konzern hatte angekündigt, rund jeden vierten Fernverkehrszug fahren zu lassen.

Im Regional- und S-Bahnverkehr sollen rund 40 Prozent des üblichen Angebots bereitstehen. Im Güterverkehr wird bereits seit Mittwochnachmittag gestreikt. Die GDL plant den bisher längsten Arbeitskampf im laufenden Tarifkonflikt.

Kurz nach Beginn des Arbeitskampfes im Güterverkehr hatte die Deutsche Bahn ein neues Angebot vorgelegt. Es enthielt eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro und sieht eine Laufzeit des Tarifvertrags von 36 Monaten vor, wie der Staatskonzern mitteilte. Bislang hatte die Bahn eine Laufzeit von 40 Monaten angeboten und die Höhe der Prämie nicht beziffert. Das Angebot sei der GDL schriftlich unterbreitet worden, hieß es.

Für Reisende – in aller Kürze:

Reisende können Fahrkarten für den Streikzeitraum flexibel nutzen und ihre Reisen vorziehen oder bis zum 17. September verschieben.

Auch eine Erstattung des Tickets ist laut Deutscher Bahn möglich.

Die Bahn rechnet damit, dass sie im Fernverkehr etwa ein Viertel des üblichen Angebots fahren kann, im Regional- und S-Bahn-Verkehr etwa 40 Prozent.

Eine Corona-Prämie von 600 Euro gehörte zu den zentralen Forderungen der Gewerkschaft. Bei der Laufzeit will die GDL indes nicht über 28 Monate hinaus gehen. Außerdem soll die erste Tarifstufe von 1,7 Prozent bereits für das laufende Jahr ausgezahlt werden.

„Wir erfüllen zentrale Forderungen der GDL“, hatte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler zu dem neuen Angebot gesagt. „Es gibt jetzt erst recht keinen Grund mehr für einen fast einwöchigen Streik.“ Die GDL müsse ihre „Blockadehaltung“ aufgeben und an den Verhandlungstisch kommen. Das zeichnet sich vorerst aber nicht ab.

Die spannende Frage ist nun, ob das Management der Deutschen Bahn tatsächlich rechtlich gegen den Streik vorgehen wird, und wie die Arbeitsrichter dann reagieren werden. Fakt ist: GDL-Chef Weselsky wandert rechtlich auf einem schmalen Grat. Einerseits sagt er, dass das Tarifeinheitsgesetz geltendes Recht sei. Dessen Wirkung will er aber offensichtlich nicht akzeptieren. Der GDL-Chef will, dass der Tarifvertrag für alle Mitglieder der GDL gelten soll – also auch jene, die in Betrieben arbeiten, in denen die EVG die Mehrheit hat.

Weselsky behauptet zudem schon länger, dass die GDL in viel mehr Betrieben der Bahn die Mehrheit der Mitglieder stelle. Laut Bahn sind das nur 16 von 300 Bahn-Betrieben. Gleichzeitig verweigert die GDL aber, die Zahlen offiziell gegenüber einem neutralen Notar offenzulegen. Unternehmen dürfen die Mitarbeiter nicht nach deren Gewerkschaftszugehörigkeit befragen, können die Mehrheitsverhältnisse nur schätzen.

Nach bisherigen Plänen der GDL soll der Ausstand bis Dienstagmorgen dauern. Die letzte Verhandlungsrunde zwischen beiden Seiten ist bereits fast drei Monate her.

