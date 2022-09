 Tarifstreit: Kein Streik am Mittwoch – Piloten und Lufthansa einigen sich

Der geplante Pilotenstreik bei der Lufthansa findet voraussichtlich nicht statt. Nach dpa-Informationen einigten sich beide Seiten am Dienstag in Frankfurt.

Vor der Drohkulisse einer zweiten, verschärften Streikwelle hatten Lufthansa und die Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Dienstagmorgen noch einen Anlauf zur Lösung des Tarifkonflikts genommen. Die Parteien trafen sich am Dienstag am Frankfurter Flughafen zu Verhandlungen, um über ein neues Angebot zu verhandeln.

Die VC hatte in der Nacht eine zweite Streikwelle ab Mittwoch angekündigt, die nur noch durch ein „ernstzunehmendes Angebot“ seitens der Lufthansa verhindert werden könne.

