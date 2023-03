Tech-Konzern Alibaba plant Aufspaltung in sechs Firmen – Aktie steigt zum US-Börsenstart stark

Der Technologieriese aus China will unter anderem den Onlinehandel und das Cloud-Geschäft eigenständig aufstellen. Anleger reagieren positiv auf die Pläne.

Der Konzern will sich in einzelne Unternehmen unter anderem für Onlinehandel und das Cloud-Geschäft aufteilen. (Foto: Reuters) Alibaba-Gebäude in Peking

Peking Chinas größter Tech-Konzern Alibaba will sein Geschäft in sechs unabhängig voneinander geführte Unternehmensteile aufspalten. Separate Börsengänge der Einheiten seien dabei möglich, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heißt. Alibaba selbst würde dadurch zu einer reinen Holdinggesellschaft. Zuerst hatte die Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“, die Alibaba gehört, berichtet.

Der nun beschlossene Umbau ist die größte Umstrukturierung in der 24-jährigen Geschichte des Konzerns mit zuletzt mehr als 130 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Der Schritt diene dazu, die Geschäftsbereiche in die Lage zu versetzen „agiler zu werden“, erklärte Alibaba-Chef Daniel Zhang laut Medienberichten in einem Schreiben an die Mitarbeiter. Dadurch solle der Unternehmergeist wiederbelebt werden.

Außerdem kündigte Zhang eine Ausdünnung der Verwaltung an, nannte aber keine Details über einen Stellenabbau. Auf die Börsennotierung in New York und Hongkong habe die geplante Umstrukturierung keine Auswirkungen.

Alibaba-Aufspaltung: Aktienmarkt reagiert positiv