Technologie Ende des Corona-Booms: Umsätze mit Unterhaltungselektronik sinken

Die Umsätze von Unterhaltungselektronik waren in der Corona-Pandemie stark gestiegen. Doch der Boom ist vorbei. Hoffnung setzen die Händler nun in neue Technologien.

Die Umsätze von elektronischen Geräten dürften in Deutschland weiter zurückgehen. (Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk) Unterhaltungselektronik

Berlin Prognosen des Digitalverbands Bitkom zufolge ist dieses Jahr mit Erlösen von insgesamt 8,1 Milliarden Euro zu rechnen, wie der Verband am Dienstag in Berlin mitteilte. 2022 waren es noch 8,3 Milliarden Euro, in den Corona-Jahren 2020 und 2021 sogar 9,3 beziehungsweise 8,9 Milliarden. In der Pandemie wurde sehr viel in Geräte für zu Hause investiert. „Impulse erwarten wir von neuen Technologien wie Künstlicher Intelligenz und perspektivisch auch dem Metaverse“, sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder.

Größter Einzelposten mit geschätzten 3,09 Milliarden Euro Umsatz in diesem Jahr dürften Flachbildfernseher ausmachen. Mit deutlichem Abstand folgen Audio- und Videozubehör, Spielekonsolen, Audiogeräte und Digitalkameras. Smartphones zählt Bitkom nicht zur Unterhaltungselektronik. Der Verband schätzt hier, dass in Deutschland dieses Jahr 19,5 Millionen Smartphones verkauft werden. „Die entsprechenden Umsätze sollen bei elf Milliarden Euro liegen, der Durchschnittspreis pro Smartphone beträgt 565 Euro, das ist ein neuer Spitzenwert.“