Teuerung Bis zu 3000 Euro extra: Diese Unternehmen zahlen eine Inflationsprämie

Düsseldorf Bertelsmann schöpft die Möglichkeiten aus: Der Medienkonzern überweist Mitarbeitern mit einem Jahresgehalt bis 75.000 Euro einen Inflationsbonus von insgesamt 3000 Euro. Wer mehr verdient, erhält 2000 Euro extra. „Die Inflation und vor allem die steigenden Energiekosten haben Auswirkungen auf jeden Einzelnen“, wird Konzernchef Thomas Rabe in einem Intranet-Eintrag zitiert, der dem Handelsblatt vorliegt.

Wie Bertelsmann nutzen immer mehr Firmen die von der Bundesregierung geschaffene Möglichkeit, eine sogenannte Inflationsausgleichprämie zu zahlen. Betriebe können ihren Angestellten bis Ende 2024 bis zu 3000 Euro steuer- und abgabenfrei überweisen. Damit soll die Bevölkerung angesichts der Teuerung entlastet werden.

Von den 40 Dax-Konzernen zahlen zwölf einen Inflationsbonus, zeigt eine Handelsblatt-Umfrage. Darunter sind die Deutsche Bank und Airbus mit jeweils 1500 Euro. Auch Qiagen unterstützt Mitarbeiter in Deutschland und 20 weiteren Ländern, die besonders von der Inflation betroffen sind. Eine genaue Höhe nennt die Biotechfirma nicht.

Sechs weitere Dax-Konzerne wie der Chemikalienhändler Brenntag oder der Baukonzern Heidelberg Materials erwägen die Auszahlung, arbeiten aber noch an den Details. 15 Unternehmen wollten sich etwa wegen anstehender Tarifgespräche nicht äußern, sechs Firmen haben nicht reagiert.

Die Zurückhaltung selbst von Großkonzernen zeigt, dass sich die Inflationsprämie für viele Beschäftigte als leere Hoffnung erweisen könnte. Auch Unternehmen bekommen steigende Kosten für Energie, Fracht und Rohstoffe zu spüren. Weil die Firmen mit der Auszahlung noch mehr als ein Jahr Zeit haben, scheinen zudem viele die wirtschaftliche Entwicklung der kommenden Monate abwarten zu wollen.

580.000 Beschäftigte der Pharma- und Chemieindustrie profitieren

Eine Umfrage der Beratung Kienbaum von Ende Oktober bestätigt diesen Eindruck: Nur 15 Prozent der Befragten gaben an, eine Sonderzahlung erhalten zu haben. Dabei sieht die Hälfte diese als sinnvolle Alternative zu einer dauerhaften Lohnerhöhung an. 60 Prozent erwarten sogar, dass ihr Arbeitgeber ihnen eine Inflationsprämie zahlt.

Diese Hoffnung hat sich für die 580.000 Beschäftigten in den 1900 Betrieben der Pharma- und Chemieindustrie schon erfüllt. Sie bekommen 3000 Euro in zwei Tranchen ausgezahlt, die erste Überweisung kommt bis Ende Januar. Im Dax profitieren davon die Beschäftigten bei BASF, Bayer, Beiersdorf, Covestro, Fresenius, FMC, Henkel und Merck.

Der Autozulieferer Continental hatte noch Anfang Oktober auf eine Handelsblatt-Umfrage mitgeteilt, wegen des „anhaltend turbulenten Marktumfeldes“ keine Prämie zahlen zu wollen. Vom Chemie-Tarifabschluss profitieren aber nun auch Teile der Conti-Belegschaft.

In der Metall- und Elektroindustrie streiten sich die Tarifpartner noch. Die IG Metall fordert mehr Lohn, die Arbeitgeber wollen lieber die Prämie zahlen. Sollte es zu einer Auszahlung kommen, würden die Beschäftigten etwa bei BMW, Mercedes, Volkswagen, Bosch, Siemens oder beim Triebwerksbauer MTU profitieren. Der kürzlich an die Börse gegangene Autobauer Porsche, der als Aufstiegskandidat in den Dax gilt, zahlt 3000 Euro.

Inflationsprämie als „symbolischer Akt“

Aus Sicht von Arbeitspsychologen ist die Inflationsprämie sinnvoll. „Die Sonderzahlung signalisiert den Beschäftigten, dass sich das Unternehmen um sie kümmert“, sagt etwa Hannes Zacher von der Universität Leipzig. Die Prämie sei „vor allem aber ein symbolischer Akt“ und könne dazu beitragen, die Motivation der Mitarbeiter zu steigern und die Bindung an den Betrieb zu festigen.

Einen rechtlichen Anspruch gibt es nicht. Weil Unternehmen alle Mitarbeiter gleich behandeln müssen, dürfen sie die Prämie aber nicht nur an einzelne Beschäftigte auszahlen. Denkbar ist aber, dass Angestellte mit höheren Einkommen einen geringeren Zuschuss bekommen.

Eine der ersten Firmen, die eine Inflationsprämie verkündeten, war Mitte September der Ventilatorenhersteller EBM Papst. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Bundesregierung noch keine konkreten Regelungen festgelegt. Die 6000 Beschäftigten erhalten eine Einmalzahlung von 500 Euro. Ähnlich früh kündigte auch der Autovermieter Sixt seinen Sonderbonus von 1700 Euro an.

Oft geringere Prämien im Handel

Drogerieunternehmer Raoul Roßmann hatte schon im Sommer einen steuerfreien Inflationsausgleich gefordert. So verwundert es nicht, dass die Drogeriemarktkette Rossmann am Montag mitteilte, jedem Mitarbeiter 500 Euro Inflationsprämie zu überweisen. Verkaufshilfen sollen 250 Euro bekommen. Eine weitere Zahlung im kommenden Jahr sei denkbar.

Auch andere Handelsfirmen zahlen Extrageld: Mitarbeiter bei Lidl und Kaufland erhalten 250 Euro, teilten die zur Schwarz-Gruppe gehörenden Marken mit. Aldi Nord hat sich noch nicht dazu durchgerungen. Mitarbeiter dort bekamen zwischen Juni und Oktober monatliche Einkaufsgutscheine in Höhe von 50 Euro.

Jedet Mitarbeiter des Unternehmens erhält 500 Euro Inflationsprämie. (Foto: dpa) Drogeriemarktkette Rossmann

Die Beträge der Händler fallen im Vergleich zu Industriekonzernen oft geringer aus. Schließlich sind im Handel die Margen knapp, Beschäftigte in den Verkaufsräumen erhalten oft nur Mindestlohn. Der Leipziger Arbeitspsychologe Zacher mahnt aber, die Prämie nicht zu gering ausfallen zu lassen. Mitarbeiter könnten sich sonst geringgeschätzt fühlen.

Auffällig viele Banken zahlen hohe Inflationsprämien

Freigiebiger sind da die Banken, von denen auffällig viele eine Prämie überweisen: So plant etwa die LBBW, 2000 Euro in zwei Tranchen auszuzahlen. Bei der Commerzbank beträgt der Bonus zwischen 500 und 2000 Euro, die ersten beiden Führungsebenen gehen leer aus.

Auch immer mehr Familienunternehmen leisten einen Inflationsausgleich, zeigt die Handelsblatt-Umfrage. Der Gebäude- und Installationstechniker OBO Bettermann zahlt im Januar 1500 Euro und will zugleich die Löhne erhöhen. Die Firma Berner, die mit Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien zum Beispiel für Autowerkstätten handelt, überweist 1500 Euro, der Duisburger Touristikkonzern Schauinsland-Reisen sogar 3000 Euro.

Trigema-Chef Wolfgang Grupp zahlt den Mitarbeitern des Textilherstellers seit Oktober 100 Euro Prämie pro Monat, vorerst bis Ende des Jahres. Dann werde man je nach wirtschaftlicher Lage über eine Verlängerung entscheiden.

Der einzige Dax-Konzern, der zunächst keine Inflationsprämie zahlen will, ist die Deutsche Telekom. Die Bonner hatten im Zuge des im Mai 2022 abgeschlossenen Tarifvertrages Sonderzahlungen von insgesamt 1000 Euro in den unteren und mittleren Tarifgruppen beschlossen. „Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Planungen für etwaige Sonderprämien.“

