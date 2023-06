Politisch gewollt, für die Schlachtriesen ein Problem: Die Deutschen essen immer weniger Fleisch. Die Folge: Erste Schlachthöfe sind dicht – und es könnten weitere folgen.

Die Schweineschlachtungen sanken um 9,2 Prozent auf 47 Millionen Tiere. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Ferkel in einem Stall in NRW

Düsseldorf Ende Juli ist Schluss. Dann macht Vion in Bad Bramstedt seinen wichtigsten Rinderschlachthof in Norddeutschland dicht. 3200 Tiere wurden hier zuletzt in der Woche geschlachtet. „Der seit Jahren rückläufige Rinderbestand in Norddeutschland sowie die Überkapazitäten am Schlachthofmarkt machen den Schritt notwendig“, sagt Vion-CEO Ronald Lotgerink. Die Niederländer sind der größte Rindfleischproduzent in Deutschland, schrieben aber zuletzt bei sinkenden Umsätzen Verluste.

Die milliardenschwere Fleischbranche steht am Anfang einer historischen Konsolidierung. Immer mehr Schlachthöfe sind schlecht ausgelastet und schließen. „Auf dem Schlachtmarkt für Schweine gibt es weiterhin massive Überkapazitäten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu weiteren Schließungen kommt und damit Kapazität aus dem Markt genommen wird“, prophezeit Branchenexperte Klaus-Martin Fischer, Partner der Beratung Ebner Stolz.

Politisch ist das durchaus gewollt: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) möchte den Fleischkonsum drastisch senken – für mehr Klimaschutz und Tierwohl.

