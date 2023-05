Den Reiseveranstaltern drohen durch die geplante „Nationale Tourismusstrategie“ erhebliche Auflagen. Die Verwirrung innerhalb der Branche ist erheblich.

Touristenmagnet Neuschwanstein

Bad Neuenahr, Köln, Düsseldorf Ausbleibende Auslandsgäste, eine drohende Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie, eine zerstörte Urlaubsregion an der Ahr: Es sind nur drei Beispiele für die Sorgen, die Deutschlands Hoteliers, Reiseveranstalter und Gastronomen aktuell beschäftigen. Entsprechend groß sind die Hoffnungen in die geplante „Nationale Tourismusstrategie“ des Bundeswirtschaftsministeriums. „Die Wettbewerbsfähigkeit und Krisenfestigkeit der Tourismusbranche zu stärken“, lautet deren erklärtes Ziel.

Mit der Münchener Managementberatung Dr. Fried & Partner hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wenige Tage vor der Auftaktveranstaltung in der vergangenen Woche sogar einen externen Dienstleister verpflichtet, um eine „Nationale Plattform Zukunft des Tourismus“ einzurichten. Der Tourismusausschuss des Bundestags trommelte wichtige Branchenvertreter wie den Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), den Deutschen Reiseverband (DRV) und die Reisebüro-Organisation VUSR zusammen, um deren Anliegen für die künftige Strategie abzufragen.

