Tourismus Datenverrat in der Reisebranche lief länger als angenommen – erste personelle Konsequenzen

Eine Untersuchung zeigt, dass die Reisekooperation RTK dem FTI-Konzern über Jahre Zahlen von Reisebüros und Konkurrenten zukommen ließ. Ein RTK-Chef lässt seinen Posten ruhen.

Über Jahre sollen vertrauliche Daten an FTI geflossen sein. (Foto: dpa) Reisebüro

Düsseldorf Ein umfangreicher Datenverrat in der Touristikbranche lief länger als bislang angenommen. Dies zeigten die vorläufigen Ergebnisse einer Untersuchung durch die Kanzlei CMS Hasche Sigle, wie die im Zentrum des Skandals stehende Raiffeisen-Tours-Kooperation (RTK) am Donnerstag mitteilte. Sie kündigte auch erste personelle Konsequenzen an.

Die Kanzlei war von der RTK mit der Aufklärung des Falls beauftragt worden. Dieser hatte hohe Wellen in der Reisebranche geschlagen und auch den Touristikkonzern FTI stark unter Druck gesetzt.

Das Handelsblatt hatte im März berichtet, dass RTK dem Konzern mutmaßlich über Jahre hinweg wertvolle Umsatzzahlen von Reisebüros und Konkurrenten zugespielt hat. Die Daten, die an FTI gingen, sollen dabei auch nach Umsatzanteil anderer Reiseveranstalter in den jeweiligen Reisebüros aufgeschlüsselt gewesen sein, aufgeteilt nach Urlaubsregionen.

>> Lesen Sie dazu: Verdacht auf Verrat von Umsatzzahlen erschüttert Reisebranche: „Hallo Richy, die Reisebüros haben Buchungen“