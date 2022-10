Tourismus Dem Ahrtal droht der Exodus – Hoteliers und Gastronomen fürchten um Existenz

Bad Neuenahr-Ahrweiler Bald 15 Monate sind seit der Flutkatastrophe vergangen. Doch entlang der Ahr sieht es an vielen Stellen aus, als hätte sich der einst malerische Rheinzufluss vor Tagen erst in sein Bett zurückgezogen.

Die staatliche Spielbank und das nebenstehende Kurhaus am Ufer, mit ihren Türmchen und Schmuckfassaden ursprünglich Wahrzeichen der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, zeigen sich seit den reißenden Überschwemmungen im Juli 2021 als hässliche Ruine. Dreck und Bauschutt umgeben die Gebäude. Die zerstörten Fenster, aus denen bis vor Kurzem noch Trümmer ragten, sind inzwischen mit Holz verbarrikadiert. Das halb zerstörte Erholungs- und Erlebnisbad Ahrtherme bedeckt der Schlamm und soll nicht wieder aufgebaut werden.

Wo einst Urlauber und Kurgäste über die Ahrpromenade flanierten, klaffen Asphaltbrocken aus dem Boden, unterbrochen nur durch Schotterhaufen und lose Kanalrohre. Fensterrahmen der Villen und Kurkliniken entlang der Ahr sind mit Spanplatten vernagelt.

„In der momentanen Lage hat der Tourismus im Ahrtal keine Chance“, sagt Günter Uhl, Inhaber des innerstädtischen Hotels Krupp und Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbands Ahrweiler. Gebe es nicht bald wieder Anreize für Urlauber und Tagesgäste, in die einstmals beliebte Weinregion zu reisen, stehe der Tourismusumsatz von ehemals 260 Millionen Euro pro Jahr auf der Kippe.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Hoteliers, Gastronomen und Einzelhändlern drohe nach der Flut- nun zusätzlich die Pleitewelle.

Hilfe aus dem Bundestag

In der vergangenen Woche schaltete sich deshalb Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in die Diskussion ein. Im Tourismusausschuss des Bundestags befasste er sich eine Dreiviertelstunde in geheimer Sitzung mit der Causa und drängte auf eine bessere Koordinierung.

„Wir bewerten die Ankündigung von Robert Habeck positiv, sich jetzt endlich in dieser Sache mit den zuständigen Stellen in Rheinland-Pfalz austauschen zu wollen“, sagte anschließend Michael Donth, Obmann der Union im Tourismusausschuss. „Gerade die vielen Hoteliers und Gastronomen brauchen einen zentralen Ansprechpartner, der die Hilfe koordiniert und verantwortlich organisiert“, forderte auch die tourismuspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anja Karliczek.

Die Tourismussprecherin fordert, sich an dem guten Vorbild von Nordrhein-Westfalen zu orientieren. (Foto: Polke) CDU-Tourismussprecherin Anja Karliczek bei Wiederaufbau-Arbeiten in Bad Neuenahr

„Der Zeitfaktor ist der Killer“, sagt Dehoga-Verbandschef Uhl. Zu Ostern beabsichtige die Herbergsbranche an der Ahr eine geschlossene Wiedereröffnung. Gelinge das nicht, weil die Gäste ausblieben, werde es für viele Betriebe finanziell eng. Auch die meisten Beschäftigten der betroffenen Branchen würden dann wohl der Region den Rücken kehren. „Hilfreich wäre allein schon ein Versprechen der Kommune“, sagt Uhl, „dass die Ahrpromenade zu Ostern 2023 wieder über drei Kilometer begehbar ist.“

Doch von Eile ist derzeit wenig zu spüren. Der Wiederaufbau zieht sich in den Augen vieler weitaus länger hin als erwartet. 80 bis 85 Prozent der Tourismusbetriebe im Kreis Ahrweiler seien durch die Flut zerstört worden, rechnet Dehoga vor. Wiedereröffnungen gab es seither kaum.

Das noch kurz vor der Flut renovierte Hotel Steigenberger, am Ahrufer stilvoll beheimatet in einem Prunkbau aus der Kaiserzeit, umgibt ein hoher Bauzaun. Weil sich dem Vernehmen nach die Versicherung querstellte, wartet das schwer beschädigte Haus immer noch auf Handwerker.

Von Bauarbeiten fehlt jede Spur

Ähnlich sieht es mit den riesigen Fachkliniken „Jülich“ und „Kurköln“ aus, die dem Kölner Kaufmann Günter Kill gehören. Die Unterstützung für die Krankenhäuser, die für zwölf Prozent aller Übernachtungen im Ahrtal stehen, erfolge „schnell und unbürokratisch“, versprach der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch im Januar. Doch aus dem staatlichen „Sondervermögen Aufbauhilfe“ erhalten die beiden Häuser, wie das Ministerium Ende September stolz mitteilte, nun gerade einmal acht Millionen Euro. Von Bauarbeiten fehlt dort, wohl auch deshalb, von außen betrachtet jede Spur.

Die Höhe der bewilligten Aufbauhilfen zeigt, wie schleppend sich der Neustart vollzieht. Von den 15 Milliarden Euro, die Bund und Land für nicht versicherte Schäden und Infrastrukturmaßnahmen in Aussicht stellten, wurden bis Ende September gerade einmal 697,3 Millionen Euro bewilligt; 230,1 Millionen davon für Unternehmen der Region.

Dabei stehen zusätzlich noch einmal enorme Spendengelder zur Verfügung. 655 Millionen Euro kamen für das Ahrtal zusammen, doch sie werden meist erst ausgezahlt, wenn Versicherungsgelder oder Hilfen von Bund und Land versagt bleiben. Zudem seien Unternehmen von Zuwendungen aus dem Spendentopf ausgeschlossen, heißt es bei der Steuerverwaltung in Mainz. Schuld daran ist nach ihrer Auffassung Berlin, denn dies sei schließlich Bundesrecht.

Wie fatal sich das Hin- und Hergeschiebe von Kompetenzen auf den Wiederaufbau an der Ahr auswirkte, erlebte eine Handwerkertruppe aus dem entfernten Franken. Diese hatte sich mehrfach von Bayern aus mit 17 Fahrzeugen ins Ahrtal aufgemacht, um auf 200 Baustellen kostenlose Hilfe zu leisten und Gratisreparaturmaterial zu verteilen.

Doch mit der Bitte, zumindest die rund 5000 Euro Spritkosten der Fachleute ersetzt zu bekommen, scheiterte Organisationsleiter Joachim Krines an Deutschlands Bürokratie. Bei Ahrweilers parteiloser Landrätin Cornelia Weigand erhielt er eine Abfuhr, das Land zahlte keinen Cent. Nachdem sich Krines gegenüber der CDU-Tourismusbeauftragten Anja Karliczek beklagte, dass man sich wegen der ungedeckten Kosten „sonst aus dem Ahrtal zurückziehen“ müsse, schaltete diese das Bundesfinanzministerium ein.

„Keine gesonderte finanzielle Unterstützung für private Hilfsorganisationen“

Das Ergebnis blieb ernüchternd. „Die Bundesregierung plant keine gesonderte finanzielle Unterstützung für private Hilfsorganisationen zur Abgeltung von Aufwendungen und Fahrtkosten im Rahmen des Wiederaufbaus der vom Starkregen und Hochwasser zerstörten Infrastruktur“, schrieb ihr Staatssekretär Florian Toncar (Grüne) zurück. Mit der „Aufbauhilfe 2021“ sei schließlich ein entsprechender Förderrahmen für den Wiederaufbau geschaffen worden, „für dessen Durchführung Länder und Kommunen zuständig sind“.

Entsprechend tief sitzt der Frust. „Obwohl ausreichend finanzielle Mittel vorhanden sind, sind die Menschen enttäuscht von der Organisation der Hilfen hier in Rheinland-Pfalz“, kritisiert Karliczek. Ebenso wie der Dehoga-Kreisvorsitzende Uhl fordert sie deshalb einen zentralen Ansprechpartner, der die Hilfe koordiniert und verantwortlich organisiert. „Wir sollten uns dabei an dem guten Vorbild von Nordrhein-Westfalen orientieren“, sagt sie.

>> Lesen Sie hier: Wie Bürokratie und Hochwasserschutz den Wiederaufbau im Ahrtal bremsen

Auch jenseits der rheinland-pfälzischen Landesgrenze – darunter in den Eifelstädten Euskirchen und Bad Münstereifel – war es durch das Unwetter zu schweren Schäden gekommen. Um sie in den Griff zu bekommen, hatte die Düsseldorfer Landesregierung den ehemaligen Chef der sächsischen Staatskanzlei, Fritz Jaeckel, als Koordinator eingesetzt. Auf dessen rasche Erfolge blickt man im Kreis Ahrweiler mit kaum verhohlenem Neid, wie der Bad Neuenahrer Hotelier Uhl bestätigt.

Gleich zu Beginn hatte Jaeckel den geschädigten Antragstellern einen Abschlag von 40 Prozent der Schadensumme ausgezahlt, sodass sie Handwerker unmittelbar entlohnen konnten. In Mainz dagegen kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erst im Juli 2022 an, die Abschlagszahlungen in ihrem Bundesland von 20 auf 40 Prozent „für Härtefälle“ zu erhöhen. Mit erstaunlich geringer Wirkung: Von den bis heute 12.712 bewilligten Anträgen traf dies, wie das Handelsblatt in Mainz erfuhr, auf gerade einmal 27 Fälle zu.

Bei all den Verwaltungsmängeln gerät längst in Vergessenheit, dass sich auch Rheinland-Pfalz eine Koordinatorin für die Flutkatastrophe leistet. Schon Anfang August berief die Landesregierung Innenstaatssekretärin Nicole Steingaß (SPD) zur Leiterin für die Wiederaufbauorganisation. Bei den Touristikern im Ahrtal hinterließ sie bislang keinen bleibenden Eindruck. „Ich kenne die Dame nur aus der Zeitung“, sagt Dehogas Kreisvorsitzender Uhl.

Mehr: „Unsere Mitarbeiter arbeiten über das Maß der Erschöpfung hinaus“: So kämpft die Wirtschaft mit den Flut-Folgen