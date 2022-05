Tourismus Flughafenchaos, Personalmangel, Schuldenberge: Reisebranche geht im Krisenmodus in die Hochsaison

Gedränge am Flughafen

Weil Mitarbeiter der Reisebranche in der Pandemie den Rücken kehrten, wird der Neustart der Branche zu einem Kraftakt.

Berlin Urlaub, so offenbart eine aktuelle Datenauswertung der Wirtschaftsprüfungsfirma EY, ist gut für die Gesundheit. Arbeitnehmer, die mindestens eine Woche pro Jahr verreisen, melden sich danach signifikant seltener krank als Personen, die übers Jahr daheim bleiben. Die durchschnittliche Zahl der krankheitsbedingten Fehltage sinke im Vergleich der beiden Gruppen von 23 auf 14 Tage im Jahr, vorausgesetzt, der Urlaub dauere mindestens eine Woche.

Derzeit allerdings leidet die Branche selbst unter den Nachwirkungen „krankheitsbedingter Ausfälle“, auch wenn das Abflauen der Covid-Infektionen die Kundschaft seit Anfang April vermehrt wieder in die Reisebüros treibt.

Bedenklich ist dabei nicht nur, dass die Hotelbuchungen im ersten Quartal 2022 deutschlandweit immer noch 33,5 Prozent unter dem Stand vor Corona lagen – eine Flaute, die sich über das Gesamtjahr nicht mehr aufholen lässt. Mehr noch beginnt die Branche ihren geplanten Neustart vor dem Sommer in einer denkbar schlechten Verfassung.

So haben seit dem Beginn der Coronapandemie 17 Prozent der Tourismus- und Gastronomiebeschäftigten der Branche den Rücken gekehrt. Vielerorts müssen Anbieter deshalb selbst in der Hochsaison die Servicezeiten einschränken. „Unsere Leute sind, weil sie monatelang zu Hause saßen, aus Frust zu Aldi, zu Bäckereien oder anderen Handwerksbetrieben gewechselt“, berichtet Rolf Seelige-Steinhoff, dessen Seetel-Hotels mit mehr als 500 Angestellten in Mecklenburg-Vorpommern der zweitgrößte Arbeitgeber nach Aida sind. 13 Prozent seiner Belegschaft seien ihm so abhandengekommen. „Und sie kommen auch nicht wieder“, sagt er.

Die Abwanderung bekommen Urlaubssuchende seit Wochen schon auf Deutschlands Flughäfen erheblich zu spüren. In Köln/Bonn kam es vergangene Woche immer wieder zu stundenlangen Warteschlangen vor den Sicherheitskontrollen, Passagiere verpassten ihre Maschinen. Auch in Düsseldorf berichteten Fluggäste am Wochenende von chaotischen Zuständen. Teilweise habe man mehr als zwei Stunden auf die Koffer warten müssen.

Die Luftfahrtunternehmen seien in der Pandemie durch den Staat vor dem sicheren Untergang gerettet worden, begründete Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), am Montag auf dem Berliner Tourismusgipfel die Misere. Das „sprunghafte Wiederhochfahren“, das man in diesen Wochen erlebe, bringe den Flughäfen jedoch „operative Probleme“.

Finanzielle Lage bleibt instabil

Probleme dürften vielen Urlaubsanbietern auch die Schuldenberge bereiten, die sich während der Lockdowns und Reisebeschränkungen anhäuften. Nicht nur bei den drei großen Kreuzfahrtreedereien Carnival, Royal Caribbean und Norwegen Cruise Lines, denen auch deutsche Anbieter wie Aida oder Tui Cruises unterstehen, türmen sich die Schulden im zweistelligen Milliarden-Dollar-Bereich. Auch die großen deutschen Reiseveranstalter sind finanziell getroffen.

Trotz stiller Einlagen des staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) über 1,1 Milliarden Euro meldete Tui Ende März immer noch eine Nettoverschuldung von 3,9 Milliarden Euro. Wettbewerber FTI beklagte nach einem Nettoverlust von 345 Millionen Euro schon Ende Oktober 2020 ein negatives Eigenkapital in dreistelliger Millionenhöhe. Auch hier sagte der WSF in der Folge eine stille Einlage von 250 Millionen zu. Außerdem erhielt der Münchener Tui-Konkurrent staatlich verbürgte Darlehen über 280 Millionen Euro und einen nachrangigen Staatskredit des WSF über 235 Millionen Euro, die Gesellschafter selbst griffen zur Rettung von FTI mit 105 Millionen Euro in die Privatschatulle.

Zwar gelten die Anbieter vorerst als gerettet. Doch eine Expansion durch Zukäufe bleibt ihnen verwehrt, solange der Staat bei ihnen finanziell aushelfen muss. Zudem dürften hohe Zinszahlungen bei Tui, FTI und vielen anderen den erhofften Neustart ausbremsen.

Gleichzeitig dämpfen die steigende Inflation und der Ukrainekrieg die Hoffnungen auf ein starkes Sommergeschäft. „Beides sorgt für starke Verunsicherung“, berichtet Claudia Müller, Koordinatorin der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft und Tourismus, aus Gesprächen mit Verbrauchern und Unternehmen.

Konkrete Negativwirkungen registrieren bereits die deutschen Reisebusfirmen. Bislang seien Touren nach Osteuropa für die Branche ein wichtiges Geschäft gewesen, berichtet Benedikt Esser vom Branchenverband RDA. „Nun aber ist die Nachfrage für Fahrten in die ukrainischen Nachbarländer wie Rumänien, Ungarn, Polen oder die Slowakei stark eingebrochen.“

Damit die deutsche Tourismusbranche, die in der Pandemie mit 27 Milliarden Euro rund 42 Prozent aller Hilfsgelder einstrich, am Ende nicht doch noch zu einem Problemfall der deutschen Wirtschaft verkommt, fordern Branchenvertreter wie Ingrid Hartges vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga ein „Belastungs-Moratorium“. „Es kann nicht sein“, sagt die streitbare Verbandsgeschäftsführerin, „dass unsere Unternehmen in der Krise auch noch gegängelt werden.“

Tatsächlich hält der Gesetzgeber die Gastronomie in Atem. So müssen ab Anfang 2023 Deutschlands To-go-Stationen ihren Gästen Speisen und Getränke stets auch in Mehrweg-Verpackungen anbieten, auf Kunststoffbesteck und Pappteller droht eine Plastiksteuer, auf Fleisch demnächst womöglich sogar eine Tierwohl-Abgabe.

Zudem erhöht sich zum Oktober 2022 der Mindestlohn drastisch auf zwölf Euro pro Stunde, wodurch nach Schätzungen von Dehoga 60 Prozent der Arbeitnehmer höher bezahlt werden müssen. Zudem wächst angesichts der CO2-Bepreisung der Druck auf die Unternehmen, in klimaschonende Technik zu investieren. Betroffen sind keineswegs nur Airlines und Hotelbesitzer. „In Deutschland gibt es 12.000 Reisebusse, deren Umstellung auf alternative Antriebe enormes Geld kostet“, sagt RDA-Präsident Esser. Dabei seien die Betriebe durch die Pandemie noch mit hohen Krediten belastet.

Reisebranche sitzt in der Zwickmühle

All dies bereitet DER-Touristik-Chef Sören Hartmann, der seit Kurzem den Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) führt, erhebliche Sorgen. Beim Thema Klimawandel dürfe die Urlaubsbranche nicht blockieren, sieht er die Branche in einer Zwickmühle, „sonst stülpt uns die Politik am Ende ihre Regeln einfach über“.

Dabei ist noch nicht einmal sicher, dass es im Herbst keinen erneuten Rückschlag durch die Coronapandemie geben wird. „Wir müssen spätestens im August auf eine mögliche neue Welle vorbereitet sein“, fordert Dehoga-Geschäftsführerin Hartges. „Und wir müssen es besser machen als in der Vergangenheit“, mahnt sie, „möglicherweise auch den Föderalismus überdenken.“

Manche in der Branche gehen sogar noch einen Schritt weiter. „Es darf wegen Corona vom Auswärtigen Amt keine Reisewarnung mehr geben“, fordert Thomas Bösl, Chef der Reisebüro-Kooperation QTA. Nach Ausbruch der Pandemie hatten Reisewarnungen deutschen Urlaubskunden erlaubt, ihre Buchungen kostenfrei zu stornieren. Die Rückzahlung der Kundengelder brachte viele Reiseveranstalter daraufhin in finanzielle Not.

Allzu großes Gehör finden solche Forderungen aufseiten der Politik freilich nicht. „So etwas wäre fahrlässig“, glaubt Ex-Ministerin Anja Karliczek, die seit dem Regierungswechsel die tourismuspolitischen Belange der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vertritt. Stefan Schmidt, der in derselben Position für die Grünen spricht, stellt zudem klar: „Sollte es im Herbst zu einem erneuten Lockdown kommen, stünden ähnlich hohe Hilfsgelder wie 2020 und 2021 wahrscheinlich nicht mehr zur Verfügung.“

Die vom ebenfalls grünen Wirtschaftsministerium mitfinanzierte EY-Studie liefert hingegen den Befürwortern solcher Hilfsgelder wertvolle Munition. 8,8 Prozent der Arbeitstage gingen jedes Jahr in Deutschland krankheitsbedingt verloren, rechnen die Wirtschaftsprüfer vor, die gesamtwirtschaftlichen Kosten des Krankseins lägen bei 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

„Das entspricht rund 713 Milliarden Euro“, sagt Studienleiter Lars Knuth und rät deshalb zu häufigerem Urlaub. „Jeder Krankheitstag weniger reduziert Kosten für das einzelne Unternehmen und die Volkswirtschaft im Ganzen.“

