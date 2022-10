Tourismus Steigende Kosten, sinkende Budgets: Deutschlands Ferienregionen fürchten ihren Niedergang

Düsseldorf Die Erleichterung in Deutschlands Hotel- und Gaststättenbranche währte gerade einmal einen Monat. Erstmals seit Pandemieausbruch sei der Branchenumsatz deutschlandweit im August wieder auf dem Niveau vor der Pandemie gelandet, verkündete das Statistische Bundesamt Mitte Oktober. Mit 57,8 Millionen Übernachtungen habe die Herbergsbranche den August 2019 sogar um 0,6 Prozent übertroffen.

Doch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte sich die Stimmung längst wieder gedreht. Gas- und Benzinpreis-Schock, drastisch steigende Lebensmittelkosten und die damit verbundenen Zukunftssorgen der Verbraucher setzten dem kurzzeitigen Boom ein jähes Ende.

Im September rutschten die Umsätze der Restaurants und Hotels wieder um sieben Prozent unter das Vorkrisenniveau. Die aufgelaufenen Erlöse der ersten neun Monate 2022 drückte dies sogar auf ein Minus von zehn Prozent gegenüber dem Jahr 2019, wie der Branchenverband Dehoga vorrechnet.

In den deutschen Feriengebieten fürchte man angesichts dieser rückläufigen Zahlen, dass sie von der Ausgabe-Zurückhaltung in diesem Jahr weitaus stärker getroffen sein werden als klassische Warmwasserziele, etwa am Mittelmeer. Weil viele Urlauber nach Corona ihren Nachholbedarf nach Fernreisen stillten, verzeichnete etwa die Türkei laut Deutschem Reiseverband einen Umsatzsprung von 33 Prozent gegenüber dem Jahr 2019. Griechenland schaffte ein Plus von 22 Prozent, Ägypten legte um acht Prozent zu. Gleichzeitig gaben Deutschlands Pauschalurlauber pro Tag durchschnittlich 15 Prozent mehr aus.

„Wenn deutsche Touristen jetzt wegen gestiegener Energie- und Lebensmittelausgaben in den Sparmodus umschalten, dürfte das vor allem den Zweit- oder Dritturlaub treffen“, erwartet Torsten Kirstges, Tourismusexperte und Professor an der Jade-Hochschule in Wilhelmshaven. „Betroffen wären damit in Deutschland dann in erster Linie Skigebiete, Städtereisen und Standorte etwa mit Musicals.“ Noch allerdings seien solche Prognosen mit Unwägbarkeiten versehen: „Belastbare Zahlen liegen dazu noch nicht vor.“

Hohe Energiekosten belasten die Branche 2023 zusätzlich

Doch Anlass zur Besorgnis geben allein schon die enormen Inflationszahlen in den Nachbarländern, aus welchen in der Vergangenheit viele Besucher nach Deutschland kamen. Insbesondere in den Niederlanden, die mit 4,7 Millionen Touristen zuletzt die größte Zahl an Urlaubern stellten, klagen Verbraucher aktuell über massive Geldentwertung. Sie könnte den Reisedrang etwa zum Weihnachtsshopping nach Düsseldorf oder zur Skisaison ins Sauerland deutlich bremsen.

Auch beim östlichen Nachbarn Polen, der für jährlich 2,6 Millionen Besucher steht, lag die Teuerung im September bei 16 Prozent. Hinzu kommt, dass Touristen aus Übersee seit dem Ausbruch von Corona nur zögerlich nach Deutschland zurückkehren.

Die Marktforschungsfirma Tourism Economics (TE), die weltweite Vorhersagen über touristische Entwicklungen liefert, korrigierte bereits im Juli die für 2022 erwartete Zahl ausländischer Übernachtungen in Deutschland um 9,3 Millionen auf 60,5 Millionen nach unten. Auch 2023 sollen es 7,3 Millionen Übernachtungen weniger sein als die zuvor erhofften 75,8 Millionen. „Gefüllte Reisekassen werden nur kurzfristig die hohen Preise kompensieren können“, heißt es darüber hinaus in der Studie der Marktforscher.

Als fatal könnte sich dabei für Deutschlands Ferienregionen erweisen, dass den möglicherweise schwindenden Umsätzen erheblich gestiegene Kosten gegenüberstehen. So liegt dem Handelsblatt eine Kostenaufstellung für das Walpurgis-Hotel in Goslar vor, das im abgelaufenen Jahr für Gas 34.341 Euro an seinen Versorger Harz-Energie zu entrichten hatte. Für 2023 sollen es nun laut Angebot 248.629 Euro werden. Auch der Strom verteuert sich um mehr als das Vierfache auf 159.856 Euro.

Das Xtra Gleis, eine Drei-Sterne-Herberge mit Restaurant in der Nähe von Ibbenbüren, zahlte 2022 für Energielieferungen mit 43.560 Euro bereits zweieinhalbmal so viel wie im Vorjahr. 2023 wird sich der Betrag laut Firmenleitung noch einmal auf 98.640 Euro mehr als verdoppeln – und verschlingt damit ein Fünftel des Gesamtumsatzes. Auf die Frage des Dehoga-Bundesverbands, wie lange man bei diesen Energiekosten weiter geöffnet bleiben könne, fasste sich der Firmenchef kurz: „zwei bis drei Monate“.

Angebote im preisgünstigen Segment könnten rar werden

Wie sehr manche Anbieter in der Klemme stecken, illustriert Carsten Cossmann, der beim ADAC das Ressort Tourismus leitet. „Wellnessressorts, Thermal- und Spaßbäder müssten wegen der enorm gestiegenen Energiekosten ihre Tageskarten eigentlich erheblich verteuern, um über die Runden zu kommen“, sagt er. Doch dann würden voraussichtlich sehr viele Gäste auf einen Besuch verzichten.

Ohnehin rechnet der Münchener Reiseexperte mit einem abwartenden Buchungsverhalten der Deutschen. „Weil viele im Unklaren sind über ihre künftigen finanziellen Belastungen und die Höhe ihrer Urlaubsbudgets, wird immer kurzfristiger gebucht“, beobachtet Cossmann. Zudem könnten Angebote für das Segment der einkommensschwachen Bevölkerungsschichten rar werden.

Angesichts stark steigender Kosten und sinkender Umsätze bangen 66,1 Prozent der Betriebe erneut um ihre Existenz, warnt der Dehoga. Das gehe aus einer aktuellen Umfrage hervor. Seit August habe sich diese Quote damit fast verdoppelt. Nahezu jeder dritte Betrieb befürchte zudem, bereits 2022 in die Verlustzone zu geraten.

Eine aktuelle Umfrage unter bayerischen Hoteliers und Gastwirten bestätigte die deprimierenden Werte. Dort wachsen die Energiekosten nach Aussagen der Befragten ab Oktober 2022 um durchschnittlich 49 Prozent, ab Januar 2023 um 105 Prozent.

Erschwerend kommt die Preisentwicklung für Lebensmittel und Getränke hinzu. Sie verteuerten sich laut Umfrage im September um 26 Prozent beziehungsweise 17 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Auch bei den Personalkosten, die im Zuge des gestiegenen Mindestlohns nach oben kletterten, gab es auf Jahresfrist ein Plus von 19 Prozent.

Von einer „massiv und dramatisch verschlechterten Lage und Stimmung“ berichtet auch der Hotel- und Gastronomieverband in Mecklenburg-Vorpommern, der unter seinen Mitgliedsunternehmen eine Blitzumfrage startete. Nachdem sich über den Sommer die Krisensituation entspannt hatte, bangen nun sechs von zehn Gastgewerbebetrieben in Deutschlands Nordosten um die unternehmerische Existenz. „Wenn jetzt nicht gehandelt wird“, sagt Verbandspräsident Lars Schwarz, „geht für immer das Licht aus.“

Der Warnung schließt sich nun auch die CDU-Tourismussprecherin und Bundestagabgeordnete Anja Karliczek an. „Die ersten hohen Abschläge für Gasenergie und Strom kommen bald, doch die Branche findet im Entlastungspaket der Bundesregierung keine Erwähnung“, bemängelt sie. Dabei seien die Einbußen durch Corona bislang kaum verkraftet. „Sollten nicht bald gezielt Hilfen gezahlt werden“, warnt sie, „werden Tausende Hotelbetriebe und gastronomische Einrichtungen für immer von der Landkarte verschwinden.“

