Tourismus Tui-Rivale FTI erwartet nach Staatsrettung wieder Gewinn

Zentrale des Reiseveranstalters FTI in München

Europas größter Reisekonzern in Familienhand untersteht seit der Rettung zu 75,1 Prozent einem ägyptischen Unternehmer.

Hamburg Üblicherweise kümmert sich Ralph Schiller an Orten wie Marrakesch um den Ausbau des Fremdenverkehrs, verhandelt in Fuerteventura über neue Flugverbindungen oder unterzeichnet an Bord von Kreuzfahrtschiffen Vertriebspartnerschaften. Schiller, Ende 2020 vom einfachen Geschäftsführer zum CEO der FTI-Group befördert, brachte es als „Undercover Boss“ sogar zu mäßiger TV-Berühmtheit. Getarnt mit Bart und Brille mogelte er sich 2017 als angeblicher Animateur im ägyptischen Badeort El Gouna unter die Hotelbelegschaft – und ließ die Gaudi von RTL filmen.

Seit März 2020 drängen sich in Schillers Terminplan vornehmlich Gesprächsverabredungen, die vom Spaß früherer Jahre weit entfernt sind. So stellte die Hausbank Unicredit nur wenige Tage nach dem weltweit verhängten Reisestopp, der im Frühjahr 2020 die Ausbreitung von Corona begrenzen sollte, ihren Kredit für Europas größten Reiseanbieter in Familienhand fällig.

Was folgte, waren nervenaufreibende Verhandlungsrunden mit Kreditabteilungen, staatlichen Förderbanken, Wirtschaftsprüfern und am Ende der Deutschen Finanzagentur, einer Taskforce des Bundesfinanzministers. „Ein weiteres Mal brauche ich so etwas nicht“, erinnert sich der FTI-Chef.

Schillers Metamorphose vom Urlaubsexperten zum Finanzjongleur, so scheint es in diesen Tagen, zahlt sich aus. „Operativ haben wir uns vorgenommen, dieses Jahr wieder in die schwarzen Zahlen zurückzukehren“, kündigte der 59-Jährige gegenüber dem Handelsblatt an. Bislang seien die Zahlen im Plan.

Weil das Sommergeschäft überaus erfolgreich laufe, werde man in etwa wieder den Umsatz vor Corona erreichen. „Seit März sehen wir Buchungsmonate, die wir bislang nicht erlebt haben“, sagt Schiller.

345 Millionen Euro Verlust während Corona

Lange dürfte der CEO selbst daran gezweifelt haben, ob solche Zeiten jemals zurückkommen würden. Binnen weniger Monate vernichtete Corona 2020 das komplette Eigenkapital des Münchener Konzerns und stürzte FTI in eine Existenzkrise. Von den einstmals 4,15 Milliarden Euro Umsatz blieben schon im Geschäftsjahr 2019/20 nur noch 1,55 Milliarden übrig. Der Jahresverlust türmte sich auf 345 Millionen Euro.

Entsprechend turbulent verlief die finanzielle Rettungsaktion. Ein neues Darlehen über 280 Millionen Euro bewilligte die Hausbank erst, nachdem die FTI-Geschäftsführer in München und Berlin ausgehandelte Staatsbürgschaften über 90 Prozent der Kreditsumme vorlegten. Das Geld aber reichte gerade einmal für die Rückzahlung der vorausgezahlten Kundengelder.

Im Dezember folgte deshalb ein nachrangiges Darlehen des staatlichen Wirtschafts-Stabilisierungsfonds (WSF) über 235 Millionen Euro, während sich der Staat zusätzlich mit einer stillen Einlage von 250 Millionen Euro am Unternehmen beteiligte.

Ohne ein weiteres finanzielles Zugeständnis der Gesellschafter, berichtet Schiller, wäre die Rettung 2020 dennoch geplatzt. Geleistet wurde es von dem ägyptischen Milliardär Samih Sawiris, der schon 2014 einen Minderheitsanteil bei FTI erworben hatte. Weitere 105 Millionen Euro Privatvermögen pumpte er laut Geschäftsbericht in das Münchener Unternehmen – mit weitreichenden Konsequenzen für Firmengründer Dietmar Gunz. Der gebürtige Vorarlberger verlor durch die Kapitalerhöhung die Mehrheit an seinem Unternehmen, gab die Unternehmensführung ab und verabschiedete sich, wie zu hören ist, in Richtung Dubai.

Massive Einschnitte

Nun soll es wieder bergauf gehen – allerdings nach harten Einschnitten, die von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC und der Deutschen Finanzagentur überwacht wurden. So verringerte ein massiver Stellenabbau 2020 die Mitarbeiterzahl um 1600 auf nur noch 9200 Beschäftigte. Das verlustträchtige Kreuzfahrtgeschäft rund um das ehemalige ZDF-Traumschiff „MS Berlin“ verkaufte FTI unter Buchwert, die Sprachreise-Tochter LAL, in den 80er-Jahren Keimzelle des Unternehmens, machte dicht.

Gleichzeitig baute FTI sein Angebot massiv aus. Zahlungskräftige Kunden wollen die Münchener in der kommenden Saison auf Luxusrundreisen nach Saudi-Arabien und in den Oman schicken, für Fans der Fußball-WM in Katar hält man Hotels und Flugzeug-Shuttles im nahen Dubai bereit.

Harte Rettungsaktion soll sich nun auszahlen. (Foto: dpa) FTI-Chef Ralph Schiller

Rentnern und Pensionären, die im Winter die voraussichtlich überbordenden Heizkosten sparen wollen, bietet FTI ein sogenanntes Longstay-Programm. Wer zwischen Januar und März 90 Tage Urlaub in einem türkischen Vier-Sterne-Resort verbringt, bekommt dies inklusive Flug und All-inclusive-Verpflegung bereits ab 880 Euro im Monat. Noch billiger wird es in Tunesien. Dort ist ein solches Paket bereits für 600 Euro zu haben.

Für die Unterkünfte verspricht der FTI-Chef zudem ein hohes Maß an Nachhaltigkeit. Die 60 eigenen Hotels, die etwa unter den Marken Labranda, Kairaba oder Lemon & Soul firmieren, unterziehen sich bis September einer Prüfung der Zertifizierungsorganisation Travelife. Einen gewichtigen Meilenstein haben die Münchener bereits erreicht: Seit Anfang 2021 verzichtet FTI darauf, das Urlaubsprogramm in dicken Papierkatalogen zu bewerben.

Aggressives Wachstum geplant

Obwohl die Zahl der Urlaubskunden immer noch deutlich unter dem Vor-Corona-Stand liegt – das Umsatzwachstum stammt vorrangig aus höheren Preisen, hochwertigeren Reisen und längeren Aufenthalten –, will Schiller das Angebot keineswegs ausdünnen. „Wir werden weiterhin aggressiv sein“, kündigt er an. Man stehe aktuell mit Hoteliers und Airlines in Verhandlungen für den Sommer 2023, berichtet er und fügt hinzu: „Es wird ganz bestimmt nicht weniger.“

Schon CEO-Vorgänger Dietmar Gunz hatte traditionell auf eine aggressive Expansion gesetzt und Wettbewerber wie Alltours damit überholt. Branchenbeobachter warfen ihm zeitweise sogar ein Preisdumping vor, was Gunz stets zurückwies. Ein Risiko aber begleitete FTI dadurch jahrelang: Durch die geringen Margen im Veranstaltergeschäft blieb der Kapitalpuffer im Konzern, anders als etwa bei familiengeführten Wettbewerbern wie Alltours oder Schauinsland, ausgesprochen übersichtlich.

Wie rasch es FTI daher gelingt, sich der drückenden Schuldenlast wieder zu entledigen, steht daher in den Sternen. Doch anders als bei Wettbewerber Tui, dessen KfW-Kreditlinie von aktuell 2,1 Milliarden Euro zunächst nur bis zum Sommer 2024 vereinbart wurde, ist bei FTI von Zeitdruck noch wenig spürbar.

Die Rückzahlungspläne beginnen erst im kommenden Jahr und ziehen sich hin bis 2026. Schiller drängt dennoch zur Eile. „Wir wollen die Kredite möglichst schnell tilgen“, sagt er. Die Zinsen seien schließlich erheblich.

