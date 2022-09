Tourismus Urlaub wird teurer – darauf sollten sich Reisende einstellen

Frankfurt Gute Nachrichten für all jene, die nach dem Sommerurlaub der nächsten Reise im Winter entgegenfiebern. Trotz hoher Inflationen und stark gestiegener Kosten – der Urlaub in diesem Winter wird kaum teurer werden. Für den Trip im kommenden Sommer werden die Kunden dagegen tiefer in die Tasche greifen müssen, denn auch die Tourismusbranche spürt die steigenden Kosten.

„Die Reisepreise sind in diesem Winter keine Inflationstreiber“, sagte Stefan Baumert, Vorsitzender der Tui Deutschland, am Dienstag bei der Vorstellung des Winterprogramms. Die höheren Kosten würden aber im kommenden Sommer mit Preiserhöhungen bei Reisen einhergehen, dessen Umfang er aber noch nicht beziffern könne.

„Die jetzige Inflation und die steigenden Energiepreise werden sich nicht vollumfänglich auf die Preise auswirken, da viele Hotel- und Flugkontingente für Reisen im Winter schon im Frühjahr verhandelt wurden“, begründete Baumert das Versprechen, im Winter stabile Preise zu bieten. Je nach Urlaubsziel werde es maximal einen Anstieg im unteren einstelligen Bereich geben.

Fast überall ist in der Branche von einem weitgehend konstanten Preisniveau für den Winter die Rede. Das gelte vor allem für die Pauschalreise, die frühzeitig gebucht worden sei, sagte Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbands (DRV), dem Handelsblatt. Das werde sich 2023 ändern. „Perspektivisch wird die durch steigende Energiekosten getriebene Inflation auch bei Reisen nicht Halt machen. Der Reisemarkt wird sich nicht von der allgemeinen Inflation abkoppeln können.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Einen Einbruch bei der Nachfrage fürchtet die Branche deshalb aber noch nicht. Der Urlaub stehe weiterhin ganz oben auf der Wunschliste der Deutschen, so Fiebig. Selbst die steigenden Energiekosten und die zunehmende Inflation würden diesem Wunsch zumindest bisher keinen Abbruch tun. „Urlaub bleibt wichtig trotz der steigenden Lebenshaltungskosten“, glaubt auch Hubert Kluske, Vertriebs- und Marketinggeschäftsführer von Tui Deutschland.

Urlauber achten beim Buchen aufs Geld

Kluske verweist auf eine aktuelle Umfrage, die Tui bei YouGov in Auftrag gegeben hat. Danach wollen 74 Prozent der Befragten auch im Winter verreisen. Allerdings zeigt die Blitzumfrage auch, dass viele Menschen dabei auf ihr Budget achten. 27 Prozent der Befragten geben an, vor allem auf Schnäppchen aus zu sein, 20 Prozent buchen All-Inclusive-Pakete, weil diese Budget-Sicherheit bieten würden.

>>Lesen Sie dazu: Comeback nach Corona: Europas Urlaubsländer melden rekordverdächtige Sommersaison

„Wir werden einen Run auf All-Inclusive-Angebote sehen“, prognostiziert Baumert von Tui. Bereits heute sei mehr als jede zweite Buchung im Winter bei Tui eine solche Reise. Das Reiseunternehmen habe frühzeitig auf die aktuellen Entwicklungen reagiert und auch Angebote für Familien, die aufs Geld achten müssten, versprach Baumert. Es werde auch weiterhin Frühbucherrabatte geben.

Auch wenn die Branche nun werbewirksam verspricht, dass auch künftig preisgünstiges Reisen möglich sein wird – die Tourismusindustrie steht nach zwei Jahren Pandemie erneut vor einer gewaltigen Herausforderung. Der Kostendruck nehme weiter zu, auch in der Tourismuswirtschaft, sagt Fiebig vom DRV: „Es bleibt abzuwarten, wie sich in dieser Situation die Konsumneigung der Deutschen entwickelt und wie hoch das frei zur Verfügung stehende Haushaltseinkommen sein wird.“ Es sei zum jetzigen Zeitpunkt kaum möglich, eine verlässliche Prognose für das kommende Jahr abzugeben.

Die sei auch deshalb so schwer, weil die Kunden immer kurzfristiger buchen würden. „Es ist davon auszugehen, dass dies zumindest vorerst so bleibt“, erwartet Fiebig. Zudem seien die deutschen Urlauber sehr preissensibel. „Wird ein Zielgebiet zu teuer, wenden sie sich einem günstigeren zu.“

Andererseits dürfte der hohe Wettbewerb unter den 2300 Reiseveranstaltern dazu führen, dass der Urlaub trotz der im Schnitt höheren Preise auch im kommenden Jahr für viele Menschen finanzierbar bleiben wird. Einigen scheinen die Preise sowieso relativ egal zu sein. Immerhin acht Prozent der von YouGov befragten Bürgerinnen und Bürger gaben an, bei der Buchung ihrer Reise nicht auf die Kosten zu achten. Die Nachfrage im Luxussegment etwa nach Villen mit eigenem Pool sei derzeit so stark wie niemals zuvor, sagte Baumert von Tui.

Höhere Preise für Ferienhäuser und Flüge

Wie stark steigende Energiekosten die Tourismusbranche belasten, zeigt sich etwa bei Ferienhäusern. 70 Prozent der Vermieter in Deutschland und im Voralpenraum gaben bei einer Umfrage des Ferienhaus-Buchungsportals Holidu an, beim Unterhalt ihrer Immobilie stark von den hohen Kosten und der Inflation betroffen zu sein. Holidu hatte zusammen mit der Tochtergesellschaft Bookiply im Juni 1230 Ferienhausvermieter in Deutschland, im Voralpenraum, in Italien und in Spanien befragt.

In Italien und Spanien haben viele Vermieter ihre Preise deshalb bereits angehoben, geht aus der Umfrage hervor. Auch die Raten für Ferienhäuser in Deutschland werden wohl steigen.

Die Energiekosten seien im Tourismus ein entscheidender Kostenfaktor, heißt es beim Deutschen Tourismusverband (DTV). Die Vermieter stehen dabei vor einem Dilemma. Einerseits sind sie froh, wenn ihre Quartiere mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf gebucht werden. Andererseits müssen sie dann Preise kalkulieren, ohne zu wissen, was sie selbst für Strom ausgeben müssen.

Viele Menschen wollen trotz der hohen Inflation und steigenden Energiepreisen in diesem Jahr einen zweiten Urlaub machen. (Foto: imago/blickwinkel) Verschneite Bergkulisse in Frankreich

Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass auch der Flug ins Urlaubsdomizil teurer wird. Schon jetzt berichten Airline-Manager, dass die unterste Buchungsklasse frühzeitig aus dem Angebot genommen wird, weil sich der Jet schnell füllt. Das liegt am sogenannten Yield-Management. Je besser ein Flugzeug ausgelastet ist, desto teurer werden die Tickets auf den noch freien Plätzen.

In den kommenden Monaten werden sich Flugtickets wohl weiter verteuern. „Wir werden nicht wieder heruntergehen zu den Niveaus, die wir vor der Pandemie gesehen haben“, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr zu Wochenbeginn bei einer Veranstaltung der European School of Management and Technology (ESMT) in Berlin: „Wir werden in den nächsten Jahren sehr stabile oder vielleicht sogar steigende Ticketpreise sehen.“

Trotz der Planungsunsicherheit schaut Tui-Manager Baumert zuversichtlich auf die kommenden Monate. „Wir haben einen Reiseboom gesehen, der annähernd an das Jahr 2019 heranreichte“, sagte er mit Blick auf die nahezu abgeschlossene Sommersaison 2022. An vielen Stellen sei der Sommer ausverkauft gewesen. Und auch aktuell sähe es gut aus. „Im Moment liegen die Buchungseingänge über dem Niveau von 2019.“

Mehr: Paradoxer Einbruch am Reisemobil-Markt: Hersteller können Nachfrage nicht bedienen