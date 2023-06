Touristik 260.000 Euro für den Urlaub – Luxus boomt in der Reisebranche

Berlin Die Summe klingt abenteuerlich. 260.000 Euro hat eine Familie mit sieben Personen für ihre Urlaubsreise auf die Galapagosinseln und nach Mexiko bezahlt – ohne den Flug. Gekauft wurde der Trip im Reisebüro von Tui in Berlin. „So etwas ist natürlich kein Massenprodukt“, sagte Tui-Deutschlandchef Stefan Baumert am Dienstagabend bei einer Präsentation in Berlin. Doch es komme vor – und stehe für einen Trend.

Die Verbraucher gönnten sich für ihren Urlaub etwas, den überall steigenden Kosten zum Trotz. „Im Luxussegment sehen wir starke Zuwächse“, sagte Baumert. Dieses Geschäft läuft bei Tui unter der Marke Airtours. Gefragt seien zum Beispiel exklusive Unterkünfte mitten im Regenwald auf Bali. Oder das Luxushotel in Griechenland, in dem rund um die Uhr die Weinvorräte in der Minibar aufgefüllt werden. „Dazu zählen auch Angebote wie das, einen Tag mit einem Tesla fahren zu dürfen“, sagte Baumert.

Die Pandemie, die bislang schwerste Krise der Reisebranche, ist vorbei. Das spürt die Branche. Am Dienstag berichtete das Statistische Bundesamt, dass der Tourismus in Deutschland fast wieder auf Vorkrisenniveau sei. „Dieser Sommer zeigt den Stellenwert des Urlaubs“, sagte Baumert. Rund die Hälfte des Sommerprogramms sei bereits verkauft. Und schon jetzt sei klar, dass es bezogen auf den Umsatz ein Rekord werde.

Das hat zwei Gründe. Zum einen ist die Zahl der Kunden bei einigen Urlaubszielen höher als vor der Krise. Zum anderen wird mehr für den Urlaub ausgegeben. Das wiederum liegt nicht nur an längeren und luxuriöseren Reisen. Die Preise sind auch gestiegen.

Wie viel teurer der Urlaubstrip mittlerweile geworden ist, darüber gibt es in der Branche unterschiedliche Aussagen. So richtig will sich keiner in die Karten schauen lassen. Aber aggressive Kampagnen mit Last-Minute-Preisen im großen Stil gehören der Vergangenheit an. Die Unternehmen haben gelernt, ihre Kapazitäten besser zu steuern. Sie müssen ihr Angebot nicht mehr über Kampfpreise in den Markt drücken.

Das Reiseportal Holidaycheck hat errechnet, dass Reisende für einen Urlaub in einigen Regionen wie etwa Griechenland bis zu 50 Prozent mehr zahlen müssten. Andererseits berichtet das Statistische Bundesamt, dass die schönste Zeit des Jahres in Ländern Südeuropas günstiger sei als Ziele in der Heimat.

Reisepreise sind deutlich gestiegen

Auch Tui-Deutschlandchef Baumert will sich nicht auf eine konkrete Zahl festnageln lassen. Die Preise bei Tui seien im Schnitt weniger stark als die Inflation gestiegen, sagte er lediglich. „Die ist wieder gesunken und lag zuletzt bei sechs bis sieben Prozent.“ Aber natürlich sei der Urlaub für eine typische vierköpfige Familie teurer, schließlich habe auch die Branche höhere Kosten, etwa für Energie oder Flugbenzin.

Weniger gebucht wird deshalb nicht. Bei Tui finden sich in den Systemen sogar mehr Wiederholer als vor der Krise. Gemeint sind Menschen, die innerhalb von zwei Jahren erneut eine Reise bei dem Konzern buchen. „Die Rate ist gestiegen“, so Baumert.

>> Lesen Sie auch: Tui kommt aus der Krise – doch die Aktie bleibt im Corona-Tief

An beliebten Urlaubszielen wird es mittlerweile sogar eng, die Betten werden knapp. Das gilt zum Beispiel für einige griechische Inseln. Dagegen gebe es in der Türkei immer noch Schnäppchen, sagte Baumert.

Trotz des Buchungsbooms sind die genauen Folgen der Inflation für die Urlaubsplanung schwer abzuschätzen. Einerseits halten die hohen Lebenshaltungskosten viele Menschen nicht von ihren Urlaubsplänen ab. Das zeigt das Beispiel USA. Bei Tui ist das Land derzeit der Renner unter den Fernreisen. Dabei ist der Trip dorthin sehr teuer. Zur lokalen Inflation in den USA gesellen sich ungünstige Währungsverhältnisse zwischen Euro und Dollar.

Die griechischen Inseln sind ein beliebtes Urlaubsziel. (Foto: dpa) Kreta

Andererseits erkennt Tui-Deutschlandchef Baumert in den Zahlen Hinweise darauf, dass Menschen auf ihre geplante Fernreise verzichten und stattdessen Ziele wie zum Beispiel die Kapverden vorziehen. „Die Kosten sind dort niedriger, zum Teil sogar deutlich.“

Die Familie, die bereit war, 260.000 Euro für ihren Urlaubstrip zu zahlen, habe es übrigens richtig krachen lassen, berichtet der Manager. Sieben Nächte wurden in einem luxuriösen Ambiente auf den Galapagosinseln verbracht, das private Expeditionsschiff inklusive. Danach ging es für fünf weitere Nächte an die mexikanische Küste.

Auch wenn solche Reisen die absolute Ausnahme sind, die Mitarbeitenden in den Tui-Reisebüros erkennen einen klaren Trend: Je älter vermögende Menschen werden, desto stärker wird der Drang, sich verbliebene Träume zu erfüllen. Immer häufiger kommen diese Menschen mit ihrer persönlichen „Bucket List“ in die Verkaufsstellen des Konzerns, um sie abzuarbeiten. Die Kosten sind dabei zweitrangig.

Mehr: Auch in der deutschen Reisebranche steht Robert Habeck in der Kritik