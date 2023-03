Touristik Tui baut Hotelmarke Blue stark aus

Trotz weiterhin hoher Verschuldung soll die Zahl der Häuser von 100 auf bis zu 300 wachsen – auch mit externer Hilfe. Die wieder stark gestiegene Nachfrage gibt dem Wachstumsmodell bisher recht.

Die Marke Blue will stark wachsen, ohne zwangsläufig neue Hotels direkt zuuzukaufen. (Foto: Tui) Tui-Hotel in Tansania

Frankfurt Noch hat der Reisekonzern Tui mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen – etwa auf der Schuldenseite. Das Management will sich dadurch jedoch nicht vom Wachstum abhalten lassen. So soll die Zahl der Hotels unter der Marke Tui Blue deutlich steigen. In Branchenkreisen ist von bis zu 300 Häusern die Rede. Aktuell sind es rund 100 Blue-Hotels in 19 Ländern.

„Wir haben Verträge für 13 neue Hotels bereits unterzeichnet, fünf davon kommen in diesem Sommer hinzu, die restlichen acht in den folgenden Jahren“, sagte Erik Friemuth, Managing Director Tui Hotels & Resorts, dem Handelsblatt. Weiteres Wachstum sei geplant, eine konkrete Zielgröße nannte er aber nicht.