Transportsektor Übernahmen in der Logistikbranche brechen drastisch ein

Düsseldorf Nach dem Übernahme-Hype während der Coronapandemie brechen die Firmenzukäufe in der Transportbranche in diesem Jahr drastisch ein. Das geht aus einer soeben veröffentlichten Studie des Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmens PwC hervor. Als Gründe nennen die Experten ebenso die Abkühlung der Wirtschaft wie geopolitische Unsicherheiten, vor allem aber die enorm gestiegenen Kosten für Fremdkapital.

„Besonders Finanzinvestoren haben sich in den ersten Monaten des Jahres spürbar zurückgehalten“, sagt Ingo Bauer, Leiter des Bereichs Transport, Logistik und Tourismus bei PwC Deutschland. Sie seien in der Regel stärker auf Fremdkapital angewiesen als strategische Investoren. Nun machten die gestiegenen Zinsen das Geschäft schwierig.

Wie tief der Einbruch im Geschäft mit Fusionen und Übernahmen (M&A) ist, verdeutlichen die Zahlen für das erste Halbjahr. So kündigte die weltweite Transport- und Logistikbranche zwischen Januar und Juni gerade einmal 85 Deals mit einem Volumen jenseits der 50 Millionen Euro an. Im selben Zeitraum des Vorjahres hatte es noch 144 solcher Ankündigungen gegeben.

Gleichzeitig sackte das gesamte Dealvolumen um fast drei Viertel auf 34,3 Milliarden Dollar ab – der niedrigste Stand seit zehn Jahren, wie PwC ermittelte. Zum Vergleich: In den zurückliegenden zehn Jahren waren es durchschnittlich 67,5 Milliarden Dollar pro Halbjahr, in den vergangenen fünf Jahren sogar 75,1 Milliarden.

Auch für die zweite Jahreshälfte rechnet PwC-Experte André Wortmann damit, dass die Fusions- und Übernahmetätigkeiten auf einem niedrigen Niveau verharren. Grund seien die weiterhin schwierigen Finanzierungsbedingungen und das allgemeine wirtschaftliche Umfeld.

Deutsche Bahn muss mit geringeren Verkaufserlösen für Schenker rechnen

In Deutschland könnte dies vor allem ein Unternehmen treffen: die Deutsche Bahn. Der Aufsichtsrat des Staatskonzerns lässt seit Dezember 2022 vom Vorstand und von Unternehmensberatern prüfen, ob ein Verkauf der Speditionstochter DB Schenker „finanziell vorteilhaft im Vergleich zum Verbleib im Konzern ist“, wie es in einer offiziellen Meldung heißt.

Den möglichen Verkaufserlös – Experten gehen von eventuellen Einnahmen zwischen 15 und 20 Milliarden Euro aus – will die Bahn gegebenenfalls nutzen, um die überbordende Verschuldung zu verringern. Ohne den Deal könnte diese Ende 2023 die Marke von 33 Milliarden Euro erreichen.

Entscheiden sich Aufsichtsrat und Vorstand für die Trennung von der einzigen Ertragsperle, soll ein europaweites Bieterverfahren starten, bei dem allein die Preisangebote zählen. Das berichten Spitzenmanager im Konzern. Zum Verkauf werde es nur kommen, wenn die absehbaren Cashflow-Einnahmen von DB Schenker in den kommenden Jahren niedriger seien als die Kaufangebote. Doch die könnten nun angesichts der Dealflaute geringer ausfallen als geplant.

„Diese Prüfung läuft und braucht, wie üblich in solchen Prozessen, ausreichend Zeit“, sagt dazu eine Sprecherin auf Anfrage. Die Logistikbranche sei ein attraktiver Wachstumsmarkt mit langfristig sehr guten Perspektiven, DB Schenker in seinen Geschäftsbereichen bestens aufgestellt. Die Großspedition könne womöglich die von PwC bemängelte Lücke an attraktiven Übernahmezielen in der Transport- und Logistikbranche füllen, heißt es im Konzern.

Doch auch beim für Ende 2024 terminierten Verkauf der britischen DB-Konzerntochter Arriva, die ursprünglich in 13 Märkten Europas mit Nahverkehrszügen und Bussen im Einsatz war, könnte es hakeliger werden als gedacht. Zwar wurden bereits einzelne Landesgesellschaften verkauft, und auch für den Rest gab es dem Vernehmen nach von zwei Wettbewerbern und einem Finanzinvestor unverbindliche Angebote.

Da Arriva Ende März jedoch für das zurückliegende Jahr gerade einmal zwölf Millionen Euro Betriebsgewinn meldete, wird angesichts hoher Kapitalzinsen immer fraglicher, ob insbesondere Finanzinvestoren bei den Preisvorstellungen der Bahn mitziehen werden. Im Gespräch ist angeblich ein geplanter Verkaufserlös von 1,2 Milliarden Euro, wozu sich der Konzern nicht äußert.

Finanzinvestoren fehlen

Hinzu kommt, dass im Hauptmarkt Großbritannien der Trend zum Homeoffice die Pendlerzahlen verringert hat, was die Einnahmen von Arriva schmälern dürfte. Gleichzeitig gebe es dort aktuell hohe Zusatzkosten für die Elektrifizierung von Fahrzeugen und Stationen, berichten Bahn-Manager.

Andere europäische Logistikkonzerne, die Trennungsabsichten ins Spiel gebracht haben, könnten es da leichter haben. Angesichts ihrer hohen Defizite deutete die britische Post Royal Mail bereits im vergangenen Jahr an, einen Verkauf ihrer Pakettochter GLS zu erwägen. Als Kaufinteressent brachte sich hier bereits die Deutsche Post DHL ins Rennen.

GLS und DB Schenker

Bei aktuellen Unternehmensverkäufen im Transport- und Logistiksektor fallen dagegen Finanzinvestoren, die zuvor mit ihren Geboten die Preise nach oben trieben, zunehmend aus. Im ersten Halbjahr waren sie laut PwC nur noch zu 38 Prozent an den Übernahmen beteiligt – nach einer Quote von 64 Prozent im Jahr zuvor. „Sie fokussieren sich deshalb auf kleinere Transaktionen, bei denen weniger Fremdkapital nötig ist“, sagt PwC-Logistikexperte André Wortmann.

Die Flaute am Kapitalmarkt trifft gleichzeitig die in der Logistik engagierten Start-ups, die in den vergangenen Jahren von einem enormen Geldzufluss profitierten. Damit ist es vorerst vorbei. Noch im vergangenen Jahr erhielten sie 12,1 Milliarden Dollar von Wagniskapitalinvestoren – nach 21,4 Milliarden Dollar im Rekordjahr 2021.

2023 dagegen mussten Start-ups wie die Online-Supermarktspedition Zipline aus den USA, der indonesische Eilversender J&T Express oder der deutsche Elektromobilitätsdienst Jolt Energy mit Finanzspritzen von zusammen 1,8 Milliarden Euro auskommen.

Logistik-Deals werden deutlich kleiner

Kaum besser sah es bei den Megadeals der Branche aus. Bereits mit einem Übernahmewert von 5,1 Milliarden Dollar schaffte es der Kauf der französischen Spedition Bolloré Logistics durch die Containerreederei CMA CGM, an die Spitze der M&A-Aktivitäten im ersten Halbjahr zu gelangen.

Im Jahr zuvor hatten noch Deals wie der 52 Milliarden Dollar schwere Erwerb des italienischen Straßenkonsortiums Atlantia durch die Benetton-Familie und den Finanzinvestor Blackstone das Geschehen bestimmt. 2021 brachte der Verkauf des Flughafens Sydney 17,4 Milliarden Dollar ein. Mit einem durchschnittlichen Transaktionswert von 404 Millionen Dollar waren die Übernahmen im ersten Halbjahr insgesamt nicht einmal halb so groß wie im Vorjahreszeitraum.

Die Einkaufstouren der großen Containerreedereien, die in den vergangenen zwei Jahren ihre Milliardengewinne reinvestierten und dabei Airlines, Hafenterminals, Speditionen und sogar Gütereisenbahnen erwarben, hält PwC weitgehend für beendet. „Große Transport- und Logistik-Spieler werden sich nun fokussieren auf die Integration der jüngsten Zukäufe“, heißt es in der Studie. „Zudem betreiben sie vorrangig ein aktives Kostenmanagement, um mit den bröckelnden Gewinnmargen klarzukommen.“

Damit dürften sie derzeit alle Hände voll zu tun haben. So sanken die Frachtraten im Überseeverkehr seit Herbst 2021 bis heute um 86 Prozent, wie die Londoner Marktbeobachtung Drewrys errechnete. Zwar seien die Preise immer noch um fünf Prozent höher als vor Corona, gleichzeitig aber seien Dieselpreise, Löhne und andere Betriebskosten deutlich gestiegen.

Auch im Luftfrachtgeschäft liegt die Nachfrage laut dem internationalen Airlineverband IATA aktuell gut sieben Prozent unter dem Niveau von 2019. Bei den Lkw-Transporten fielen die Spotmarktpreise im Mai gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 17,4 Prozent. „Die Ausfallrisiken unter den Logistikanbietern steigen wieder“, schreiben die PwC-Experten. Im M&A-Geschehen verspricht dies zwar mitunter lukrative Schnäppchen, kaum aber steigende Erlöse.

