TV-Investoren Nach „Hochzeit der Löwen“: Georg Kofler übernimmt Chefposten der kriselnden Social Chain AG

Vor einem Jahr stieg die Social Chain AG in den Frankfurter Prime Standard auf. Nun saniert Georg Kofler das Unternehmen persönlich.

Düsseldorf Nach der „Hochzeit der Löwen“ rumort es im gemeinsamen Unternehmen nach einem Jahr kräftig. Im Oktober 2021 hatte Georg Kofler mit seiner Social Chain AG das Unternehmen DS Produkte komplett übernommen. Dort war Ralf Dümmel einer von zwei geschäftsführenden Gesellschaftern. Die beiden Investoren hatten sich als Juroren der Vox-Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ kennen gelernt.

Doch ihr größter gemeinsamer Deal entwickelte sich schlechter als erhofft. Hohe Verluste zwingen die Social Chain AG zur Sanierung. Nun gibt es überraschende personelle Konsequenzen: Georg Kofler, bisher Aufsichtsratschef und größter Anteilseigner, wird zum 1. Januar Vorstandschef. Das verkündete das Unternehmen am Dienstag Abend in einer Ad hoc-Mitteilung.

Der 65-Jährige nimmt damit die Restrukturierung persönlich in die Hand. Kofler löst Wanja Oberhof ab, der als Mitgründer zu seinen langjährigen Vertrauten zählt und künftig das US-Geschäft und die M&A-Aktivitäten führen soll.

Ralf Dümmel, 55, gibt sein Amt als Vorstand für Produkt, Vertrieb und Einkauf bei der Social Chain AG ab und konzentriert sich wieder auf die DS Gruppe – als alleiniger Geschäftsführer. „Meine Stärken liegen im direkten operativen Geschäft: Ärmel aufkrempeln, Produkte finden, Innovationen vorantreiben, Vertrieb über sämtliche Kanäle organisieren – das ist mein Leben“, heißt es in einer Stellungnahme, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt.

Gleichzeitig baut die Social Chain AG massiv Kosten ab und senkt die kurzfristigen Schulden. Durch Synergien, effizientere Organisation und „wesentliche Einsparungen bei Personalkosten“ sollen die Kosten im Geschäftsjahr 2023 um 30 Prozent gedrückt werden. Allein bei der DS Gruppe werden etwa 30 von 500 Arbeitsplätzen wegfallen, bestätigte eine Sprecherin einen Bericht des „Hamburger Abendblatts“.

Zuletzt beschäftigte die Social Chain AG insgesamt knapp 1000 Mitarbeitende. Mit diesen Sparmaßnahmen reagiere das Unternehmen auf „das drastisch veränderte Marktumfeld“. Kofler versprach den Aktionären, die Social Chain AG in eine „profitable und nachhaltige Zukunft“ zu führen.

Aktie Social Chain AG: Kurs in einem Jahr um fast 90 Prozent gefallen

Die Kombination der beiden Firmen hatten die „TV-Löwen“ als ideal angepriesen: DS Produkte aus Stapelfeld bei Hamburg entwickelt und verkauft seit 1973 vor allem Aktionsware über Discounter. Die 2014 gegründete Social Chain AG vertreibt diverse Produkte von Matratzen bis Nüsse und Kosmetik über soziale Medien, Influencer und Webshops. Den Zusammenschluss hielten auch Branchenkenner für strategisch durchaus sinnvoll. „Die Direktvermarktung an den Verbraucher über Social Media werde immer wichtiger“, sagte etwa Handelsexperte Gerrit Heinemann, Professor an der Hochschule Niederrhein.

Mehr als 220 Millionen Euro hatte Koflers Social Chain AG für DS Produkte gezahlt, 100 Millionen davon in bar, den Rest in Aktien. Kofler hält derzeit mit rund 36 Prozent den Gorßteil der Aktien. Die „Hochzeit der Löwen“ begeisterte anfangs die Anleger und trieb die Aktie der Social Chain AG um ein Drittel nach oben. Bei der Aufnahme in den Frankfurter Prime Standard vor einem Jahr lag der Kurs bei 54 Euro. Das Unternehmen wurde mit 620 Millionen Euro bewertet.

Ex-Medienmanager Kofler, der schon ProSieben und Premiere an die Börse führte, hatte große Pläne: „Der Schritt zum Einhorn ist nicht mehr weit“, sagte er damals dem Handelsblatt. Schon 2023 sollte der Umsatz von 620 Millionen Euro 2021 auf über eine Milliarde Euro steigen. „In den nächsten Jahren wollen wir uns in den MDax hocharbeiten“, sagte er.

Doch seitdem ging es mit den Geschäften und dem Börsenkurs bergab. Die Social Chain AG hatte zuletzt eine Marktkapitalisierung von nur noch 92 Millionen Euro. Fast 90 Prozent hat die Aktie innerhalb eines Jahres an Wert verloren. Der Kurs dümpelte zuletzt unter sechs Euro.

Denn das fusionierte Unternehmen machte hohe Verluste. Im ersten Halbjahr verdoppelten sich zwar durch den Zukauf der DS Gruppe die Umsätze auf 224 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Konzernverlust stieg aber von 8,7 auf 51,6 Millionen Euro.

Verkauf von Tochterfirmen unvermeidbar

Die Social Chain AG versuchte sich durch Verkauf von Tochterfirmen zu sanieren. Ravensberger Matratzen, die Produktionsfirma DEF Media, die Online-Marketing-Spezialist Bytepark und die Handelsmarkenproduktion der Nussfirma Clasen werden veräußert, teilte das Unternehmen im August mit. Im Frühjahr hatte die Social Chain AG bereits ihre Mehrheitsbeteiligung am Online-Händler Koro verkauft.

Hohe Verbindlichkeiten machten nun auch eine Umschuldung nötig. Kofler selbst stärkt das Eigenkapital mit 36 Millionen Euro. Insgesamt wurden die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten durch eine Kreditlinie der DS Gruppe von 197 Millionen auf 35 Millionen Euro gesenkt. Die langfristigen Verbindlichkeiten liegen nun bei 233 Millionen Euro.

Gestiegene Rohstoffpreise, gestörte Lieferketten und Inflation erschweren die Geschäfte der Social Chain AG. Die Verbraucher halten ihr Geld zusammen. Aktionsware bleibt oft in den Regalen liegen – ganz anders als noch in der Pandemie. Die Händler sitzen auf vollen Lagern.

Bereits im August hatte die Social Chain AG ihre Umsatzprognose für 2022 auf 415 Millionen Euro nach unten korrigiert. CFO Andreas Schneider hatte damals angekündigt, dass das Unternehmen im vierten Quartal wieder profitabel wirtschaften werde.

Ob die beiden Löwen bei der nächsten Staffel der TV-Gründershow wieder gemeinsam antreten, ist unklar. Anders als Dümmel soll Kofler laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung dann nicht als Juror dabei sein. Als Chef der Social Chain AG hat er künftig auch einiges zu tun.

