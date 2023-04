Uber-Rivale Didi meldet Umsatzeinbußen wegen strenger Maßnahmen gegen Corona

China hatte im vergangenen Jahr landesweit strenge Ausgangssperren verhängt. In seinem ersten Jahresbericht verzeichnet der Anbieter einen Umsatzrückgang von fast 20 Prozent.

Didi

Peking Der chinesische Uber-Rivale Didi hat am Samstag einen Umsatzrückgang von 19 Prozent im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr gemeldet. In seinem ersten Jahresbericht seit der Einstellung der Börsennotierung in den USA im vergangenen Jahr gab Didi an, dass der Gesamtumsatz auf 140,79 Milliarden Yuan (20,37 Milliarden US-Dollar) gesunken sei.

Nach Angaben des Unternehmens ist der Verlust vor allem auf die Beschränkungen nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie in China im zweiten und vierten Quartal 2022 zurückzuführen, der das dortige Geschäft stark beeinträchtigte. Trotz des Gewinnverlusts verringerte sich der Nettoverlust Didi zufolge im Jahr 2022 auf 23,78 Milliarden Yuan, verglichen mit einem Nettoverlust von 49,34 Milliarden Yuan im Jahr 2021.

China hatte im vergangenen Jahr landesweit strenge Ausgangssperren und andere Beschränkungen verhängt, die die Wirtschaft des Landes stark beeinträchtigt hatten. Diese Beschränkungen wurden erst im Dezember vergangenen Jahres wieder aufgehoben.

