Viele Gründe sprechen dagegen, dass wir künftig alle mit Überschall über den Atlantik düsen werden. Warum es dennoch gut ist, an den futuristischen Jets weiterzuarbeiten.

Schnittig, elegant, schnell – so sieht das geplante Überschallflugzeug des US-Unternehmens Boom aus. Aber wird er es auch bis zur Marktreife schaffen? (Foto: IMAGO/Cover-Images) Die Overture von Boom

Frankfurt, New York Werden wir in einigen Jahren in nur fünf Stunden von London nach Miami fliegen können? Blake Scholl, Gründer und CEO des US-Unternehmens Boom, ist davon überzeugt. Einige Airline-Manager offensichtlich auch. Kürzlich bestellte American Airlines bei Boom 20 Jets des geplanten Überschallflugzeugs Overture. Auch United Airlines und Japan Airlines haben dort bereits geordert.

Steht die zivile Überschall-Luftfahrt nach dem Aus der Concorde im Jahr 2003 also vor einem Comeback? Fest steht: Seit der werbewirksamen Ankündigung von American Airlines haben sich die Aussichten, dass der Boom-Jet jemals in Serie gefertigt und abheben wird, eher verschlechtert als verbessert. Nachdem mit Rolls-Royce der Triebwerkspartner von Boom ausgestiegen ist, fehlt dem Flugzeug das wichtigste Teil: der Motor. Und das ist nicht das einzige Problem des superschnellen Flugzeugs.

