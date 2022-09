Ukraine-Krieg Erst nach Monaten: Pepsi beendet Produktion in Russland

Entgegen Versprechungen hat der Getränkekonzern im Sommer weiterhin in Russland verkauft. Nun stellt PepsiCo die Produktion in dem Land ein.

Entgegen den Versprechungen waren die Produkte noch lange in Russland erhältlich. (Foto: Reuters) Pepsi-Flaschen in einem Supermarkt in Moskau

New York, Moskau Der US-Getränkekonzern PepsiCo hat seine Produktion in Russland fast sechs Monate nach Kriegsausbruch in der Ukraine nun eingestellt. Die Herstellung von Konzentraten für Pepsi Cola, Mirinda, 7Up und Mountain Dew sei in Russland beendet worden, teilte der Konzern gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters mit.

Untersuchungen von Reuters in Supermärkten, Einzelhändlern und Fitnessstudios hatte im Sommer ergeben, dass entgegen den Versprechungen Dosen und Flaschen von Pepsi noch im Verkauf waren.

Ein Fitnessstudiobesitzer in Moskau gab an, erst Mitte August eine Bestellung bei Pepsi aufgegeben zu haben. Der Westen hat Speisen und Getränke nicht als Teil umfassender Maßnahmen aufgenommen, die darauf abzielen, Russland für seine Aktionen in der Ukraine zu sanktionieren.

Mehr: MAN und Scania ziehen sich aus Russland zurück

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen