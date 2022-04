Ukraine-Krieg Nivea-Hersteller Beiersdorf hält weiter am Russland-Geschäft fest

Trotz des Ukraine-Kriegs verkauft der Konsumgüterkonzern weiterhin Produkte in Russland. Aktionäre kritisieren das auf der Hauptversammlung.

Hersteller Beiersdorf will vorerst weiter am Russland-Geschäft festhalten. (Foto: dpa) Produktion von Nivea

Düsseldorf Seine Rede auf der Hauptversammlung begann Beiersdorf-Chef Vincent Warnery am Donnerstag mit seinem Bedauern über die „schockierenden Ereignissen in der Ukraine“. Dennoch will der Nivea-Hersteller an seinem Russlandgeschäft festhalten. Seit Anfang März hat der Konsumgüterkonzern zumindest seine Aktivitäten dort reduziert und verkauft nur noch Produkte zur grundlegenden Haut- und Köperpflege wie etwa Duschgel, Deo oder Shampoo, sagte der Franzose auf dem virtuellen Aktionärstreffen.

Beiersdorf beschäftigt in Russland 320 Mitarbeiter und hat dort keine eigene Produktion. Der Konzern erzielt in dem Land zwei Prozent seiner Umsätze und 0,2 Prozent des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit).

Damit sind die Hamburger weniger stark investiert als Konkurrent Henkel, der vorerst ebenfalls weiter in Russland produzieren will. Der Persil-Hersteller beschäftigt in elf russischen Werken 2500 Mitarbeiter und erzielt dort fünf Prozent seines Umsatzes.