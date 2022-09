Die ukrainische Eisenbahn Ukrsalisnyzja hält seit Monaten die Versorgung im Land aufrecht. CEO Oleksandr Kamyshin über den Betrieb im Krieg und den Wiederaufbau.

Oleksandr Kamyshin ist für rund 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich sowie für ein Gleisnetz von rund 22.000 Kilometern, von dem knapp die Hälfte elektrifiziert ist. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Ukrainische Flüchtlinge am Bahnhof von Lwiw

Herr Kamyshin, Berlin ist Ihre erste Auslandsreise seit Beginn des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine. Mit welchem Ziel?

Mit dieser Reise wollen wir ein Zeichen setzen: Wir haben als Staat die Entscheidung getroffen, der Europäischen Union beizutreten – und dafür brauchen wir letztlich auch eine echte Integration in das europäische Schienennetz. Doch es fällt mir schwer, in diesen Tagen nicht bei meinem Team im Osten der Ukraine zu sein.

