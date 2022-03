Unglück in China Flug MU 5735: Ein Absturz voller Rätsel

Trümmer der abgestürzten Boeing 737 in China

Frankfurt Schon die Vorstellung ist fürchterlich. Aber was muss sich erst an Bord von Flug MU 5735 abgespielt haben, als die Boeing 737 in der Nähe der Stadt Wuzhou mit 132 Insassen in weniger als einer Minute mit der Nase nach unten senkrecht gen Boden raste? Wahrscheinlich dürften die Passagiere wegen des enormen Drucks auf ihren Körpern vor dem Aufschlag das Bewusstsein verloren haben.

Wie so vieles bei diesem Ereignis ist auch das bisher nur eine Vermutung. Auch einen Tag nach dem tragischen Absturz der Maschine von China Eastern sind erst wenige Details bekannt. Ob und wie schnell weitere Informationen publik werden, ist offen. Denn die chinesische Regierung wird hier wohl alles unter strenger Kontrolle halten.

Was bis jetzt an Fakten vorliegt, gibt allerdings Rätsel auf. Denn die Fakten passen nicht zu den Daten früherer Flugzeugabstürze mit technischer Ursache.

Da ist der Flugverlauf. Der Jet hatte in Kunming um 13:16 Uhr Ortszeit abgehoben. Alles schien nach Plan zu laufen, bis etwa 14:20 Uhr bewegte sich die Boeing auf der üblichen Reiseflughöhe von 29.100 Fuß (knapp 8900 Meter) gen Südosten und war kurz davor, den Anflug auf Guangzhou zu starten.

Dann passierte das Unfassbare. In etwa zweieinhalb Minuten sackte die Maschine laut Daten von Flightradar24 auf 7425 Fuß ab, ein heftiger Sinkflug von über 6600 Metern. Danach fing sich der Jet offenbar und kletterte wieder für wenige Sekunden auf 8600 Fuß. Dann kippte das Flugzeug vornüber und fiel innerhalb von nur 20 Sekunden auf 3225 Fuß, die letzte erfasste Höhe. Das Flugzeug soll dabei mit über 800 Stundenkilometern zu Boden gegangen sein.

Der Absturz ereignete sich in Tengxian in der südchinesischen autonomen Region Guangxi Zhuang. (Foto: IMAGO/Xinhua) Zelte für Rettungsarbeiten an der Absturzstelle des Flugzeugs

Das Irritierende: Auch Passagierflugzeuge, bei denen alle Triebwerke ausgefallen sind, sind in der Lage, sich noch länger in der Luft zu halten. Bleibt noch die Möglichkeit eines gravierenden Problems in der Struktur des Flugzeugs. Das könnte zum Beispiel ein Schaden im Rumpf sein oder der Verlust wichtiger Steuerungselemente, die den Jet stabil halten.

Triebwerksausfall erklärt den Sturzflug nicht

Allerdings zeigen die im Netz kursierenden Videos vom Fall des Jets – sofern diese echt sein sollten – kein Feuer oder Rauch. Um eventuelle Schäden am Flugzeug erkennen zu können, sind die Bilder wiederum zu ungenau und zu verschwommen. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass die Piloten mit großen technischen Problemen zu kämpfen hatten. Aufschluss darüber werden wohl erst die Flugdatenschreiber und der Stimmrecorder geben können.

Andererseits war das Flugzeug erst knapp sieben Jahre alt. Die Boeing 737 NG gilt als einer der zuverlässigsten Kurz- und Mittelstreckenjets. Weltweit sind rund 7000 Exemplare im Einsatz – mit im Schnitt vier Flügen pro Tag. China Eastern wiederum ist bisher nicht als Fluggesellschaft aufgefallen, die in Verdacht steht, bei der Wartung der Flotte leichtfertig vorzugehen. Das letzte schwere Unglück ereignete sich 2004, als ein Regionaljet abstürzte. 55 Menschen kamen dabei ums Leben.

Eine andere Auffälligkeit: Die Piloten setzten keinen Notruf ab. Sackt ein Flugzeug wie beim Flug MU 5735 so rapide ab, dürften die Flugzeugführer hektisch versuchen, den Jet wieder abzufangen und in eine stabile Fluglage zu bringen. Selbst erfahrene Piloten können dabei an ihre Grenze kommen, je nachdem, wie viele Fehler und unerwartete Ereignisse auf sie einprasseln. Möglich ist, dass dabei keine Zeit für einen Notruf blieb.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Kapitän rund 7000 Flugstunden absolviert, der Co-Pilot dagegen 30.000 Stunden. Auch das ist ein eher ungewöhnliches Verhältnis. Normalerweise ist der Kapitän derjenige mit der größeren Flugerfahrung. Dennoch war ausreichend fliegerische Erfahrung an Bord. Außerdem soll sich noch ein Ausbildungspilot an Bord befunden haben.

Spekulationen über einen Selbstmord eines Piloten

Das alles macht den Absturz in China rätselhaft und befeuert Spekulationen über die mögliche Ursache. Auf dem Portal The Aviation Herald, das weltweit Probleme bei Flügen erfasst, vermuten viele einen sogenannten erweiterten Selbstmord, wie es auch beim Germanwings-Absturz im Jahr 2015 in den französischen Alpen der Fall war.

Sie verweisen etwa auf Parallelen zu Flug Silk Air 185. Die 737-300 stürzte am 19. Dezember 1997 in den Musi River nahe Palembang in Sumatra. 97 Passagiere und sieben Crewmitglieder kamen dabei ums Leben. Das Unglück wird auf den Suizid des Kapitäns zurückgeführt. Doch offiziell bestätigt wurde das bis heute nicht. Der Abschlussbericht der indonesischen Behörde NTSC lässt die Ursache des Absturzes offen.

Andere auf der Plattform The Aviation Herald warnen in der hitzigen Debatte vor vorschnellen Schlüssen. Auch gezielte Sabotage oder fatale Pilotenfehler dürften nicht ausgeschlossen werden, heißt es. So irritiert die Experten, dass die Piloten den Jet für kurze Zeit stabilisieren und wieder an Höhe gewinnen konnten. Möglicherweise hätten die Flugzeugführer das Flugzeug dabei zu steil steigen lassen, sodass es zu einem Strömungsabriss gekommen ist.

