USA Große Störung im US-Luftverkehr – Alle Inlandsflüge müssen am Boden bleiben

Ein IT-Problem sorgt für Chaos in der US-Luftfahrt. Die Aufsichtsbehörde FAA hat am Mittwoch zunächst alle Starts von Flügen im Land gestoppt.

Eine Störung beeinträchtigt am Mittwoch den Luftverkehr in den USA. (Foto: dpa) Flughafen Washington

New York Weil ein wichtiges Informationssystem der Flugaufsicht am Mittwoch nicht funktionierte, sind viele Flüge aus und in den USA am Boden geblieben. Wie die Federal Aviation Administration (FAA) mitteilte, handelte es sich um das das Informationssystem, das Piloten und Crews mit Informationen über mögliche Gefahren oder Service-Änderungen an Flughäfen versorgt – das so genannte „Notice to Air Missions System“ (Notam).

Laut FAA ist der gesamte nationale Flugraum davon betroffen. „Die FAA arbeitet weiter darin, das Notice to Air Missions System nach einem Ausfall wieder zum Laufen zu bringen“, teilte die FAA über Twitter mit. Sie habe alle Airlines angewiesen, bis 9 Uhr Ortszeit (15 Uhr deutscher Zeit) keine Starts von Inlandsflügen mehr durchzuführen, da man zunächst die Integrität der Flug- und Sicherheitsinformationen sicherstellen wolle.