USA Große Störung im US-Luftverkehr – Erste Flüge heben wieder ab

Ein IT-Problem sorgt für Chaos in der US-Luftfahrt. Die Aufsichtsbehörde FAA scheint das Problem aber langsam in den Griff zu bekommen.

Eine Störung beeinträchtigt am Mittwoch den Luftverkehr in den USA. (Foto: dpa) Flughafen Washington

New York Nach einem vorübergehenden Startverbot für alle US-Inlandsflüge heben die ersten Flieger an den Flughäfen in Atlanta und Newark im Großraum New York wieder ab. Das teilte die US-Flugaufsichtsbehörde FAA über Twitter mit. Die FAA mache Fortschritte bei der Behebung einer Computerpanne, die am Donnerstagmorgen in den USA Chaos im Flugverkehr ausgelöst hatte.

Betroffen war das Informationssystem, das Piloten und Crews mit Informationen über mögliche Gefahren oder Service-Änderungen an Flughäfen versorgt, das sogenannte „Notice to Air Missions System“ (Notam).

Zunächst hatte die Behörde die Airlines angewiesen, bis 9 Uhr Ortszeit (15 Uhr deutscher Zeit) keine Starts von Inlandsflügen mehr durchzuführen, da man zunächst die Integrität der Flug- und Sicherheitsinformationen sicherstellen wolle. Später verlängerte sie diese Frist auf 9.30 Uhr Ortszeit.