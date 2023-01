USA Massive Störung im US-Luftverkehr nach Ausfall von wichtigem Computersystem

Düsseldorf Der Luftverkehr in den USA ist massiv gestört: Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat nach einem Computerausfall landesweit Flüge gestoppt, wie mehrere Medien berichten. Demnach teilte die FAA mit, dass ihr NOTAM-System („Notice to Air Missions“) ausgefallen sei. Über das System werden alle am Flugbetrieb beteiligten Personen informiert.

„Der Betrieb im gesamten nationalen Luftraumsystem ist beeinträchtigt“, so die Behörde gegenüber dem Sender „NBC News“. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass alle Flüge von United Airlines ausgesetzt worden seien.

Mehr in Kürze.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen