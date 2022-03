Vanessa Stützle Douglas-Digitalchefin verlässt das Unternehmen

Düsseldorf Sie war beim Umbau von der Parfümeriekette zum Onlinehändler die Schlüsselfigur, nun verlässt Digitalchefin Vanessa Stützle Douglas. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mit. „Vanessa hat bei uns enorm viel bewegt“, schrieb Douglas-Chefin Tina Müller auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn. „Da fällt das Ziehenlassen besonders schwer.“

Tatsächlich hat Stützle, 44, das Digitalgeschäft des Unternehmens konsequent ausgebaut. Als sie 2018 bei Douglas antrat, stand das E-Commerce-Geschäft für einen Umsatzanteil von zwölf Prozent – heute sind es über 40 Prozent. Das Handelsblatt zeichnete Stützle für ihre Leistungen im Herbst 2021 als „Vordenkerin des Jahres“ aus.

Stützle gehörte bei Douglas zuletzt der dreiköpfigen Geschäftsleitung an. Die ohnehin geplante Beförderung wurde im Mai 2020 vorgezogen, weil Douglas-Chefin Müller wegen einer Notoperation ausfiel. Bis zu Müllers Rückkehr leitete Stützle gemeinsam mit Finanzchef Matthias Born die Firma. „Ich hatte eine großartige Zeit bei Douglas. Für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar“, so Stützle.

Die Betriebswirtin wechselt im September zum Online-Lampenhändler Luqom Group. Dort übernimmt die IT-Expertin den Chefposten. Der Leiter des operativen Geschäfts von Luqom, Christian Korte, war ebenfalls mehrere Jahre bei Douglas tätig und arbeitet nun seit einigen Monaten für das Berliner E-Commerce-Unternehmen.

Douglas-Chefin Tina Müller muss nun schnell einen Ersatz finden

Die 2017 gegründete Gesellschaft machte zuletzt mit 60 Onlineshops wie etwa der Seite Lampenwelt.de in 27 Ländern einen Umsatz von über 230 Millionen Euro. Zum Vergleich: Douglas kommt auf 3,1 Milliarden Euro. Bis zu ihrem Wechsel werde Stützle ihre Aufgabe bei Douglas weiterhin „voll wahrnehmen“, heißt es.

CEO Müller muss nun schnell einen Ersatz finden. Die Douglas-Chefin hat dem Unternehmen seit ihrem Antritt vor gut vier Jahren eine Digitalisierungsstrategie verordnet: Sie baute den Vertrieb über digitale Kanäle aus, verkleinerte gleichzeitig das Filialnetz. Das machte sich in der Pandemie bezahlt: Deutliche Rückgänge in den Filialen konnten durch ein um fast 50 Prozent gestiegenes Onlinegeschäft kompensiert werden.

Douglas will an die Börse, das größer werdende Digitalgeschäft dient als wichtiges Argument, um Investoren anzuwerben. So hatte Douglas zuletzt den Online-Apotheken-Händler Disapo übernommen.

Stützle hat seit über 16 Jahren Erfahrungen im Bereich Digitalisierung im Handel. Vor ihrer Zeit bei Douglas arbeitete sie fast sieben Jahre bei der Modekette s.Oliver und war dort zuletzt ebenfalls als Digitalchefin tätig.

