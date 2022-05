Veranstaltungen Nach zwei Jahren Zwangspause: Voller Messesommer schafft Probleme

Düsseldorf Die Kölner Messehallen füllen sich wieder. Mehr als 1000 Anbieter und rund 25.000 Fachbesucher kamen Ende April zur Anuga Foodtec, der Zulieferermesse der Nahrungsmittelbranche. „Dass wir auf Anhieb wieder zwei Drittel der Aussteller- und die Hälfte der Besucherzahlen erreicht haben, betrachte ich als Erfolg“, sagt Gerald Böse, Chef der Kölnmesse. Es war die zweite globale Leitmesse am Rhein in diesem Jahr, nach der Süßwarenmesse ISM im Januar.

Zwei Jahre war die deutsche Messewirtschaft – bis auf wenige Monate – durch die Pandemie fast komplett lahmgelegt. Auch im ersten Quartal 2022 konnten nur 20 von 150 geplanten Messen stattfinden. Ende März wurden dann die letzten behördlichen Einschränkungen aufgehoben. „Aussteller sind regelrecht ausgehungert nach Messen“, sagt Hendrik Hochheim, Leiter Messen Deutschland beim Verband der Deutschen Messewirtschaft Auma.

Die Messen ballen sich nun untypischerweise im Sommer. So findet etwa die Industrieschau Hannover Messe nicht wie sonst im April, sondern vom 30. Mai bis 2. Juni statt. Die Internationale Handwerksmesse in München wurde von März in den Juli verlegt. 150 der 250 noch geplanten Messen laufen zwischen Mai und September. Dabei waren Ferienzeiten für Messen traditionell eigentlich tabu.

„Der vernetzte weltweite Messekalender ist massiv in Unordnung geraten“, konstatiert Böse. Die Ballung in der warmen Jahreszeit hat zwei Gründe: Zum einen werden etliche, teils mehrmals abgesagte Events nun nachgeholt. Zum anderen haben viele Veranstalter und Aussteller Sorge vor einer neuen Corona-Infektionswelle ab Herbst. So prüft etwa die Messe Frankfurt, die Buchmesse ab 2023 vom Oktober in den September vorzuverlegen.

„Selbst wenn im Herbst wieder eine neue Coronawelle heranrollen sollte, sind Messen sicher machbar“, betont Hochheim indes. Eine aktuelle Studie der Messe Frankfurt mit der RWTH Aachen zeige, dass die Raumluft in Messehallen keine Infektionen verbreite.

„Pauschale Messeverbote, die Messeplätze, Veranstalter und Dienstleister unverschuldet an den Rand der Existenz gebracht haben, sind zum Glück vom Tisch“, meint Hochheim. Über 70 Prozent der rund 380 Messen, die 2021 hierzulande geplant waren, konnten nicht stattfinden. Damit war das zweite Coronajahr für die Branche sogar noch härter als 2020 (68 Prozent Ausfall). Der Auma schätzt den bisherigen Schaden in der deutschen Messewirtschaft und den eng verbundenen Branchen wie Messebau oder Gastgewerbe auf mehr als 54 Milliarden Euro.

Die Ballung von Messen im Sommer stellt die Branche indes vor neue Probleme. „Die Planungsunsicherheit in der Messewirtschaft, die die Politik verantwortet, hat viele Beschäftigte von Dienstleistern in andere Branchen abwandern lassen“, so Hochheim. Durch die coronabedingten Verschiebungen fänden viele Messen parallel statt, sodass es schwer sei, alle zu bedienen, heißt es von der IG Messewesen.

Personalnot bei Messebauern

Dem Kölner Messebauer Innova Neo zum Beispiel sind von 24 Festangestellten nur elf geblieben. Auch viele Soloselbstständige, auf die das saisonale Messegeschäft angewiesen ist, haben die Krisenbranche verlassen. Für Mai musste Innova Neo aus Personalnot bereits Aufträge absagen. „Mir geht dadurch ein guter sechsstelliger Umsatz verloren“, sagte Firmenchef Ralph Ebben, der nun oft einen seiner acht Laster selbst lenkt.

Auch für Aussteller ist der dicht geplante Messesommer herausfordernd. Der Medizintechnikhersteller Pajunk aus Geisingen stellt sonst im Jahr auf mehr als 300 Messen, Kongressen und Events aus. Nun überschneiden sich die Veranstaltungen. „Da müssen wir priorisieren und Teile unseres Standpersonals auch mal einen Tag früher zur nächsten Messe abziehen“, sagt Mikolaj Bledzki, Leiter Internationales Marketing bei Pajunk.

Viele Kontakte entstehen zufällig, wenn Besucher zwischen Terminen durch die Hallen schlendern, so die Erfahrung bei Pajunk. Bei Digitalevents dagegen schalten die meisten in Pausen den Laptop aus. (Foto: Pajunk) Messestand des Medizintechnikherstellers Pajunk

Auch logistisch gibt es Schwierigkeiten. Flugverbindungen wurden in der Pandemie gestrichen oder stark ausgedünnt. „Jetzt müssen unsere Leute oft früher einfliegen, sonst wird es mit dem Standaufbau kritisch“, so Bledzki. Das erhöht die Spesen. Auch die Kosten für Holz und Messebau sind stark gestiegen. Messebauer Ebben etwa hat daraufhin seine Preise schon um 35 Prozent erhöht.

Präsenzmessen sind für Bledzki vom Mittelständler Pajunk aber unverzichtbar für den Kundenkontakt. „Nach zwei Jahren Pandemie sind alle heiß auf Messen und Events vor Ort“, beobachtet Bledzki. 56 Prozent der auslandsaktiven Unternehmen sehen sich durch die Absage von Messen und Veranstaltungen besonders belastet, ergab eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags im Januar.

Virtuelle Events konnten die Präsenzmessen nicht gleichwertig ersetzen. „Aussteller wie Veranstalter haben digital viel ausprobiert, aber gemerkt: Ein virtuelles Format ist zum Kontaktknüpfen, für Zufallsbegegnungen und Gewinnung von Neukunden weniger geeignet“, resümiert Hochheim vom Auma. „Das Zwischenmenschliche lässt sich auf digitalen Events nicht simulieren“, sagt auch Bledzki.

Digitale Messen: „Mehrkosten ohne viel Mehrwert“

„Für uns als Mittelständler haben sich digitale Events nicht gelohnt“, resümiert der Pajunk-Manager. Teilnehmer von Digitalevents nutzten Chatrooms oder Live-Konferenzen kaum zum Austausch. Und wegen strenger Datenschutzregeln erführen Aussteller nur selten Adressen und Funktion der digitalen Besucher für die wichtige Kontaktpflege im Nachgang. „Wir haben Mehrkosten ohne viel Mehrwert“, sagt Bledzki.

Eine Umfrage der Messe Frankfurt unter rund 59.000 Firmen zeigte 2021: Nur drei Prozent sprechen sich für rein digitale Formate aus. Zwei Drittel der Firmen dagegen wünschen sich reine Präsenzmessen.

„Wo es passt und von unseren Kunden akzeptiert wird, gehört hybriden Formaten die Zukunft“, sagt Gerald Böse von der Kölnmesse. „Wir werden uns aber die Zeit nehmen müssen, diese Evolution umzusetzen.“ Außer Frage steht: Messen verändern sich. „Die Stände werden kleiner und benötigen weniger Schauraum für Exponate. Dafür werden Rückzugsräume, Platz für Gespräche und zum Netzwerken immer wichtiger“, erwartet Hochheim.

Mit einer Erholung der Branche rechnen Veranstalter nicht vor 2024. Zumal viele Gäste aus dem Ausland noch fehlen, insbesondere aus China. Teilnehmer aus Russland haben seit dem Ukrainekrieg Messeverbot in Deutschland. Zwar haben beide Länder für die deutsche Messebranche keine ausschlaggebende Bedeutung. „Ein Krieg in Europa belastet aber die ganze Wirtschaft und Weltkonjunktur und somit auch die Messen“, sagt Hochheim.

Die Frühjahrstermine für Messen werden zurückkommen, ist Kölnmesse-Chef Böse überzeugt. Sie sind wichtig, um die Innovationszyklen und Vermarktungstermine der Branchen zu bedienen.

Die 70 deutschen Messeplätze blicken dennoch besorgt auf den Winter. Die lokalen Hotspot-Regelungen aus dem Infektionsschutzgesetz könnten bei einer erneuten Coronawelle greifen und Messen wieder erschweren oder unmöglich machen.

Hochheim vom Messeverband fordert daher: „Die Politik muss dafür sorgen, dass die wiedererwachte Messewirtschaft stabil durch den Winter kommt.“ Schließlich hingen 230.000 Arbeitsplätze am Messegeschäft.

