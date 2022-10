Bei den Kunden konnten 2022 Marken rund ums Heimwerken punkten. Sieger bleibt ein alter Bekannter.

In der Pandemie konnten Marken punkten, die sich an Heimwerker richten. (Foto: PR) Selber säubern

Köln Homeoffice, Homeschooling und Home-Workouts. Während der Covid-19-Pandemie wurden viele Dinge des alltäglichen Lebens in die eigenen vier Wände verlegt. So manchem fiel schon nach kurzer Zeit die Decke auf den Kopf – und weil eine räumliche Veränderung nicht möglich war, wurden stattdessen die Räume verändert.

Viele Menschen haben in der Zeit der Lockdowns ihr Zuhause umgestaltet. Laut einer im vergangenen Jahr erhobenen Studie des Marktforschungsinstituts GfK werkeln die Menschen in Deutschland seit Pandemiebeginn mehr am Haus, in der Wohnung oder im Garten als zuvor.

Dementsprechend haben die Heimwerker auch in die Ausstattung investiert. Die Umsätze für Elektrowerkzeuge und Gartengeräte sind trotz Krise gestiegen.

