Verkehr Gemütlich bei Tempo 300 – Neues ICE-Design bei Deutscher Bahn

Man könnte sogar seine Zimmerpflanze mitbringen: Der ICE bekommt in ersten Klasse Fensterbretter. Das ist aber längst nicht die einzige Änderung, auch Fahrgäste in der zweiten Klasse erwarten Neuerungen.

Berlin Mit einem neuen ICE-Design für die nächsten Jahrzehnte will die Deutsche Bahn mehr Kunden in ihre Fernzüge locken. Sie verspricht mehr Komfort, mehr Privatheit - mehr „Wohnzimmer”. Was sich in den Zügen ändert – und wie das aussieht.

ICE wird neu gestaltet: Mehr Steckdosen und Ablage für Tablets

Helles Eichenfurnier in allen Klassen, im Bistro Bezüge im dunklen Zugbegleiter-Rot „burgundy”, die erste Klasse grau, nur die zweite Klasse in etwa wie bisher in Blautönen, aber mit wärmerem Licht: Die Bahn setzt aber nicht nur auf neue Farben für den ICE. Es gibt hochwertigere Bezüge mit mehr Wolle als Synthetik; Ledersitze in der ersten Klasse sind passé. Zum Filme schauen gibt es über dem Klapptisch eine Ablage für Tablets. Außerdem ist eine Konfliktquelle entschärft: Jedes Sitz-Paar bekommt eine zweite Steckdose.

Bahn setzt auf Ausstattung für neue Technik. Ablage für Tablets in ICE

Bequemere ICE-Sitze nach Kritik an Bahn

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die neuen Sitze sollen weicher werden als jene, mit denen der ICE4 vor einigen Jahren eingeführt wurde. Für die Sitzhärte erfuhr die Bahn Kritik. 900 Fahrgäste konnten deshalb als Probanden die neuen Sitze mitentwickeln. „Wir haben zugehört”, heißt es bei der Bahn. Sie verspricht zugleich robuste und langlebige Sitze - denn im Schnitt müssen diese täglich vier Fahrgäste aushalten, viele Jahre lang.

Bahn verspricht bequemere Sitze für Gäste. Bahn-Bistro in "burgundy"

Mehr Privatsphäre in ICE der Deutschen Bahn

Der Zug als „Wohnzimmer” lautet der Anspruch der Bahn. Zwar bleiben die Abstände zwischen den Sitzreihen gleich. Die neuen Sitze lassen sich aber vielfältiger verstellen und haben in der zweiten Klasse keinen Zwischenraum mehr – klappt man die Armlehne hoch, verwandelt sich der Einsitzer in Bank. Es gibt auch mehr Ablageflächen. Eine durchgehende Sitzschale hinter beiden Rückenlehnen soll vor neugierigen Blicken schützen. „Ich kann hier als Gast mein Nest bauen”, meint Fernverkehrschef Michael Peterson.

Die Bahn arbeite auch noch an einem neuen Reservierungssystem: Familien, Geschäftsreisende und andere Nutzergruppen sollen gezielt in entsprechende, flexibel festlegbare Zonen gebucht werden können.

Die Sitzreihen des ICE sollen mit einem Sichtschutz ausgestattet werden. Mehr Privatsphäre

Mit neuem Bahn-Design für mehr Klimaschutz

Wann kann man das neue Design selbst erleben? Der erste Zug im frischen Look fährt im Dezember 2023. Es ist der 17. Zug des ICE3 neo, von dem 73 bestellt sind. Auch 23 Niederflur-Fernzüge vom spanischen Hersteller Talgo sollen das Design erhalten. Sie werden ab Ende 2023 ausgeliefert und fahren unter dem Namen ICE-L auf grenzüberschreitenden und touristischen Strecken. Die Bestandsflotte werde aus Kostengründen noch nicht umgerüstet, sagt Peterson. Auch neue Züge des noch jungen ICE4 kommen im bekannten Design.

„Wir untermauern unseren Anspruch, noch mehr Menschen für die Bahn zu gewinnen”, sagt Vorstandschef Richard Lutz. Zug statt Flieger oder Auto – so will Deutschland seine Klimaziele im Verkehr erreichen.

Mit dem Fernverkehr der Bahn sollen 2030 doppelt so viele Menschen fahren wie 2015. Dazu werden viele neue Züge gekauft. Die Zahl der ICE steigt in diesem Jahrzehnt auf 450; Ende dieses Jahres werden es schon 360 sein – vor fünf Jahren waren es etwa hundert weniger. Das bisherige Design der meisten ICE stammt jedoch zu großen Teilen aus den 1990er-Jahren.

Mehr zum Thema Deutsche Bahn: