Verkehr Zugfunk-Ausfall: Kein Bahnverkehr in Norddeutschland

In Norddeutschland fahren aktuell offenbar keine Züge mehr. Die Bahnunternehmen haben noch keine Details zur Dauer der Störung veröffentlicht.

Berlin Eine technische Störung führt nach Angaben der Deutschen Bahn in Norddeutschland derzeit zum kompletten Stillstand im Zugverkehr.

Betroffen seien alle ICE- sowie IC- und EC-Züge in Norddeutschland, teilte die Bahn am Samstagmorgen mit. Auch Regionalzüge sind betroffen, wie aus Meldungen mehrere Betreiber hervorgeht. Das Regionalverkehrsunternehmen Metronom aus Niedersachsen meldet auf Twitter eine Störung am Zugfunk-System.

Mehr in Kürze.

