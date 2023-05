Verkehrsunternehmen VW-Managerin Mommsen übernimmt Bahn-Kommunikation

Die frühere oberste Konzernkommunikatorin ist dem Vernehmen nach unter dem neuen VW-Chef Blume aufs Abstellgleis geraten. Nun soll sie auf Sicht bei der Bahn Oliver Schumacher nachfolgen.

Die Expertin für Unternehmenskommunikation hat Regionalwissenschaften, Politikwissenschaften, Jura und Journalismus studiert. (Foto: Volkswagen AG) Nicole Mommsen

Düsseldorf Eine profilierte Automobil-Managerin übernimmt die Kommunikation der Deutschen Bahn: Wie das Staatsunternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte, werde Nicole Mommsen künftig die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DB-Konzerns leiten. Die Personalie habe der Konzernvorstand am Dienstag in einer Sitzung bestätigt. Wann genau die 48-Jährige die Nachfolge von Oliver Schumacher antreten wird, sei noch ungeklärt, hieß es bei der Bahn auf Anfrage.

Derzeit arbeitet Mommsen als Kommunikationsmanagerin im Wolfsburger Volkswagen-Konzern. Dort allerdings sei sie seit dem Amtsantritt von Vorstandschef Oliver Blume im vergangenen September ins Abseits geraten, sagen Branchenexperten. Blume, der gleichzeitig Chef von Porsche ist, hatte im Spätsommer seinen Kommunikationschef Sebastian Rudolph aus Stuttgart mit in die Zentrale nach Wolfsburg gebracht.