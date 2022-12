Video „Das Weihnachtsgeschäft 2022 wird the best ever“ – Luxus-Boom in der Krise

Wegen stark gestiegener Energie- und Lebensmittelpreise müssen Verbraucher in Deutschland sparen. Doch nicht alle scheint die Krise zu treffen: Der Luxusgütermarkt spürt kaum etwas von den Folgen des Ukraine-Kriegs – im Gegenteil.

Das Geschäft mit dem Luxus boomt – bundesweit melden Anbieter Rekordumsätze. 2022 stiegen die Erlöse bislang um fast 15 Prozent auf 330 Milliarden Euro. Dabei hatte die Corona-Pandemie der Luxusbranche im Jahr 2020 noch den größten Einbruch ihrer Geschichte gebracht.

Jetzt wird sie zum Beschleuniger des Booms: Die Reichen holen verpasste Reisen nach und statten sich dafür luxuriös aus. Der Luxuskonzern LVMH steht sinnbildlich für den Erfolg der Branche. Von Januar bis September steigerte das Unternehmen, das etwa Handtaschen für Tausends Euro anbietet, seinen Gewinn um 34 Prozent auf mehr als zehn Milliarden Euro.

Unsere Reporterinnen sind der Spur des Geldes in Düsseldorf und Köln gefolgt – und trafen Menschen, die von Krise so gar nichts spüren. Der Chef eines Luxus-Hotels jubelte: „Das Weihnachtsgeschäft 2022 wird the best ever.“

