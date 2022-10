Wachstum Höhere Preise geben Nahrungsmittelkonzern Nestle Schub

Das schweizer Unternehmen will mit höheren Preisen unter anderem die Verteuerung bei den Energiekosten abfedern. Das wirkt sich positiv auf das Wachstum der Firma aus.

Analysten des Konzerns hatten einen leicht niedrigeren Umsatz erwartet. (Foto: Reuters) Nestle

Zürich Preiserhöhungen kurbeln das Wachstum des Nahrungsmittelriesen Nestle an. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 9,2 Prozent auf 69,1 Milliarden Franken, wie der Schweizer Konzern am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten einer von der Firma selbst erhobenen Umfrage zufolge einen Umsatz von 68,9 Milliarden Franken erwartet. Der Hersteller von Nespresso, KitKat und Perrier schraubte dabei seine Preise um durchschnittlich 7,5 Prozent hoch. Mit den Preiserhöhungen will Nestle die Verteuerung der Rohstoff-, Verpackungs-, Fracht- und Energiekosten abfedern.

Das Unternehmen aus Vevey am Genfersee hob den Ausblick an. Neu peilt Nestle im Gesamtjahr ein organisches Umsatzwachstum von rund acht Prozent statt wie bisher von sieben bis acht Prozent an. Die Prognose für die operativen Marge von rund 17 Prozent bekräftigte Nestle. Gewinnzahlen legt der Konzern jeweils nur zum Halbjahr und zum Jahresende vor.

