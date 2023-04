Wagner Pizza Nestlé lagert Geschäft mit Tiefkühlpizza in Europa aus

Düsseldorf, Zürich Nestlé will sein europäisches Geschäft für Tiefkühlpizza auslagern. Dafür gründet der Schweizer Nahrungsmittelriese mit dem französischen Finanzinvestor PAI Partners ein Gemeinschaftsunternehmen. Nestlé wolle eine „nicht-kontrollierende Beteiligung mit gleichen Stimmrechten“ an dem Joint Venture halten, teilte der Konzern am Freitag mit. Zu den finanziellen Details des Deals äußerten sich die Unternehmen nicht.

Das Pizzageschäft von Nestlé in Europa mit Marken wie Wagner, Buitoni und Garden Gourmet macht rund 400 Millionen Franken Jahresumsatz. Im Jahresbericht 2022 spricht Nestlé von „negativem Wachstum“ in diesem Bereich. Insgesamt machen die Schweizer einen Umsatz von 94,4 Milliarden Franken.

Das neue Pizzaunternehmen wird zwei Produktionsstandorte betreiben: im saarländischen Nonnweiler (Wagner Pizza) und im italienischen Benevento. Ein Pizzawerk in Frankreich war im März geschlossen worden.

Das neue Unternehmen soll seinen Hauptsitz in Deutschland haben. Im Wagner-Werk stellen rund 1500 Mitarbeiter im Jahr 350 Millionen Tiefkühlprodukte her. Nestlé hatte sich 2005 an dem Familienunternehmen beteiligt und es 2013 ganz übernommen.

Der Pizza-Deal ist bereits die zweite Partnerschaft von Nestlé mit PAI Partners. 2016 gründete der Nahrungsmittelkonzern mit dem französischen Finanzinvestor bereits ein Joint Venture für Speiseeis. PAI Partner brachte R&R Icecream in das Geschäft ein.

Pizzageschäft von Nestlé: Gewerkschaft fürchtet „schlimme Folgen“ für Beschäftigte

Das US-Eiscremegeschäft von Nestlé wurde 2019 für vier Milliarden Dollar an Froneri veräußert. Froneri gehört heute zu den weltweit führenden Anbietern von Speiseeis mit Marken wie Schöller, Landliebe und Mövenpick.

>> Lesen Sie auch: Nestlé steigt bei Flaschenmahlzeit YFood ein

Branchenexperte Christoph Treiber, Partner der Beratung OC&C, hält das Joint Venture für sinnvoll: „Ein bisschen mehr Druck durch Private Equity ist oft sehr hilfreich fürs Geschäft.“ Es gebe wenig Synergien von Pizza mit anderen Kategorien von Nestlé. Eine Mini-Kategorie tue sich in einem großen Konzern immer schwer.

Gewerkschaftsvertreter sehen das Joint Venture jedoch kritisch. „Dieser Deal verheißt nichts Gutes. Gemeinsam mit den Betriebsräten und unseren Mitgliedern werden wir dafür sorgen, dass die unheilvolle Allianz von Nestlé und PAI Partners keine schlimmen Folgen für die Beschäftigten von Wagner Pizza hat“, sagt Guido Zeitler, Vorsitzender der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

Nestlé hat bereits 2016 sein Eiscremegeschäft in das Joint Venture Froneri ausgelagert. Partner ist ebenfalls Finanzinvestor PAI Partners. (Foto: Imago) Eiscreme der Marke Schöller

Dasselbe Joint Venture Nestlé/PAI Partners habe in dieser Woche die Schließung des Froneri-Schöller-Standorts in Nürnberg verkündet. Der Verwaltungssitz mit 150 Mitarbeitenden soll bis Ende 2024 aufgegeben werden. Froneri wolle und müsse schneller und agiler werden, hieß es als Begründung. Am Hauptstandort Osnabrück sollen dagegen bis zu 60 neue Stellen aufgebaut werden.

>> Lesen Sie auch: Wie der Nestlé-Deutschlandchef die Milch klimafreundlicher machen will

Gewerkschaftschef Zeitler warnt: Seit dem Einstieg von PAI Partners seien beim traditionsreichen Eishersteller Schöller „radikale Umstrukturierungen“ durchgeführt worden, die betriebliche Mitbestimmung unterlaufen und „Hunderte Arbeitsplätze gestrichen“ worden.

„Es gilt jetzt, im engen Schulterschluss zu verhindern, dass die Beschäftigten bei Wagner Pizza genauso unter der radikalen Gewinnmaximierung der Nestlé-Manager leiden, wie ihre Kolleginnen und Kollegen bei Froneri-Schöller“, sagte Zeitler. Auf Anfrage des Handelsblatts, ob ein Stellenabbau geplant sei, sagte ein Sprecher von Nestlé Deutschland: „Das Joint Venture ist die beste Grundlage, um das Pizzageschäft in Europa auszubauen.“

Die Auslagerung passt in die langfristige Strategie der Schweizer. „Nestlé bereinigt das Portfolio durchaus zielgerichtet“, so Branchenexperte Treiber. Nestlé konzentriere sich auf wachstumsstarke Regionen und Kategorien wie Kaffee, Tiernahrung oder Babynahrung. Dieser Ansatz werde in den nächsten Jahren weitere Desinvestitionen in anderen Bereichen zur Folge haben, prophezeit Treiber.

Nestlé will sich auf gesündere Produkte konzentrieren

Der Verkauf der Wurstsparte von Herta gelang 2019 nur teilweise. 60 Prozent wurden vom spanischen Unternehmen Casa Tarradellas übernommen. Nestlé-Chef Mark Schneider will sich auf gesündere Produkte konzentrieren und investiert etwa in pflanzlichen Alternativen für Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte.

Erst kürzlich hat der Konzern erstmals ein Nährwert-Rating für das gesamte Produktportfolio veröffentlicht. Nestlé setzt dafür auf das sogenannte „Health Star Rating“ (HSR). Inhaltsstoffe wie Zucker und gesättigte Fettsäuren senken das Rating, Gemüse, Früchte oder ein hoher Proteingehalt steigern den Wert.

Demnach erzielt Nestlé weltweit 37 Prozent der Umsätze mit Nahrungsmitteln, die ein Rating von über 3,5 Punkte haben und damit als gesund gelten. 21 Prozent der Umsätze entfallen auf Produkte mit einem Rating von weniger als 1,5 Punkten und werden daher als ungesund eingestuft. In Deutschland hat Nestlé besonders großen Aufholbedarf, was den Umsatzbeitrag von gesunden Nahrungsmitteln angeht.

>> Lesen Sie auch: Start-up Every Foods profitiert mit Tiefkühlgerichten von gleich zwei Trends

Doch die Ausgliederung des Geschäfts mit Tiefkühlpizza hat auch wirtschaftliche Gründe. Boomten Tiefkühlpizzen in der Pandemie, so ist der Markt in Zeiten der Inflation umkämpft. Laut Marktforscher NielsenIQ wurden in den Monaten bis Oktober 2022 in Deutschland 4,5 Prozent weniger Pizzapackungen gekauft als im Zeitraum des Vorjahres. Wagner Pizza ist in Deutschland mit rund einem Viertel Marktanteil die Nummer zwei hinter Dr. Oetker.

CEO Schneider trimmt den Konzern auf Marge und sortiert schwächelndes Geschäft aus – vor allem, wenn es nicht mehr so recht in die Gesundheitsstrategie des Konzerns passen mag. Bei den Investoren kommt das gut an. Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy lobte in einer kürzlich veröffentlichten Studie, dass Schneider weitere Schritte unternimmt, „um die Underperformer auf Ebene der einzelnen Geschäftseinheiten schneller und umfassender als geplant anzugehen“.

Mehr: Nestlé erhöhte Preise 2022 um mehr als acht Prozent – Marge gerät unter Druck