Warenhäuser Hohe Verluste von Galeria verstärken Widerstand gegen weiteren Staatskredit

Die neu gestaltete Galeria an der Hauptwache in Frankfurt.

Düsseldorf, Berlin Angesichts der hohen Verluste des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof werden Stimmen in Politik und Wirtschaft lauter, die vor einem weiteren staatlichen Kredit warnen. „Es kann nicht sein, dass der Staat mit Steuergeldern das Geschäftsmodell eines kriselnden Kaufhausriesen unterstützt“, sagte Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrats der CDU, dem Handelsblatt. Und Patrick Zahn, Vorstandschef des Textildiscounters Kik warnt: „Hier wird gutes Geld schlechtem nachgeworfen.“

Galeria hat jetzt in einer Veröffentlichung im „Bundesanzeiger“ eingeräumt, dass das Unternehmen auch im Ende September abgeschlossenen Geschäftsjahr 2021/22 „mit einem Jahresfehlbetrag im unteren bis mittleren dreistelligen Millionenbereich“ rechnet. Für das Geschäftsjahr 2020/21 hatte das Unternehmen sogar einen Fehlbetrag von 623 Millionen Euro ausgewiesen.

Auch in der Bundesregierung werden die Zweifel immer größer, ob das Geschäftsmodell von Galeria eine Zukunftsperspektive bietet. Man sei sehr skeptisch, ob es noch einen weiteren staatlichen Kredit geben könne, heißt es in Regierungskreisen.

Galeria hat schon 680 Millionen Euro Staatskredit erhalten

„Die Verantwortlichen in Berlin können gar nicht garantieren, dass die Darlehen in voller Höhe in dieser Struktur am Ende bedient werden können“, gibt Timm Homann, CEO der Einzelhandelskette Ernstings Family, zu bedenken. Auch ordnungspolitisch dürfe der Staat hier gar nicht eingreifen, sagt er dem Handelsblatt: „Denn die Kapitalausstattung eines Unternehmens ist immer auch ein Differenzierungsmerkmal im umkämpften Verdrängungswettbewerb.“

„Ich sehe für Galeria eine Zukunftsperspektive von höchstens fünf Jahren“, urteilt auch Martin Fassnacht, Handelsexperte von der WHU, Otto Beisheim School of Management: „So traurig das für die mehr als 16.000 Mitarbeiter ist, aber man muss klar sagen, dass das Unternehmen seine Zukunft hinter sich hat.“

Die große Sorge in der Politik ist, dass es einen öffentlichen Aufschrei geben könnte, sollte Galeria mit seinen 131 Standorten schlimmstenfalls schließen müssen. Experte Fassnacht jedoch warnt: „Die Politik darf sich nicht mit den Standorten erpressen lassen.“ Die Warenhäuser von Galeria böten auch den Städten kein zukunftsgerichtetes Konzept.

Kritisiert wird in der Wirtschaft insbesondere eine Ungleichbehandlung der Unternehmen, sollte Galeria erneut unterstützt werden. „Das wäre eine katastrophale Fehlentscheidung“, sagt Kik-Chef Zahn. „Wir müssen doch alle durch die Krise gehen – nur Galeria wird wiederholt ein Sonderweg ermöglicht.“ Galeria hat bereits insgesamt 680 Millionen Euro an Staatskrediten bekommen – deutlich mehr als jeder andere Händler. Die Belastungen durch Faktoren wie Corona-Lockdowns, Kaufzurückhaltung aufgrund von Inflation und drohender Rezession sowie steigende Energiekosten sind dabei gleich oder wenigstens ähnlich.

„Viele kleinere Unternehmen mit einem vergleichbaren Sortiment bekommen keine Unterstützung“, sagt Jost Wiebelhaus, Inhaber des Sporthändlers Frankfurter Laufshop. „Sie sichern mit guten Ideen und eigenem Geld Arbeitsplätze in den Städten und werden so von der Politik dafür noch bestraft“, beklagt er sich. Die Vielfalt der kleinen Geschäfte sei doch der eigentliche Magnet für die Innenstädte und nicht mehr das große Warenhaus.

Konkurrenten beklagen Wettbewerbsverzerrung

Auch Heinrich Quast, Inhaber eines Warenhauses für Mode und Spielwaren in Niedersachsen, befürchtet eine „erhebliche Wettbewerbsverzerrung“, sollte Galeria erneut vom Staat unterstützt werden. Galeria habe ja bereits zweimal massive Unterstützung bekommen, auch die Lieferanten und Beschäftigten hätten im Schutzschirmverfahren enorme Beiträge geleistet. Deshalb seien jetzt substanzielle Sanierungsbeiträge des Eigentümers René Benko und seiner Signa Holding geboten.

In diese Kerbe schlägt auch der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats. „Aus unserer Mitgliedschaft hören wir in diesen Tagen, dass gerade viele der inhabergeführten Einzelhändler ihre Rücklagen aufgelöst und in das oft über Generationen aufgebaute Lebenswerk haben fließen lassen, um es zu retten“, berichtet Steiger. „Bei besagtem Kaufhausriesen haben wir das nicht beobachten können.“

„Es kann nicht sein, dass der Karstadt-Eigentümer seine hochpreisigen Kaufhausimmobilien in oftmals bester Innenstadtlage bereits ausgegliedert hat, um sein persönliches Vermögen zu schützen“, betont Steiger. Gleichzeitig sollten alle Steuerzahler – und damit indirekt auch der mittelständische Wettbewerber – für sein operatives Geschäft haften, kritisiert er. „Den Großen wird der Liquiditätsbooster gesetzt, der Mittelstand geht leer aus – das darf nicht die Antwort des Bundeswirtschaftsministers sein“, so Steiger.

In der Tat sind die Immobilien von Kaufhof und Karstadt mittlerweile in eigene Gesellschaften ausgegliedert. Benko hat jedoch bereits bei mehreren Gelegenheiten dem Unternehmen Beträge in dreistelliger Millionenhöhe zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des Schutzschirmverfahrens von Galeria hat er zuletzt vor zwei Jahren über seine Signa Holding 366 Millionen Euro zugeschossen. Wie auch bei früheren Zahlen wurde das aber zum Teil als Kredit gewährt, wodurch schwer nachvollziehbar ist, wie viel er per saldo tatsächlich investiert hat.

Zumal sich der Eigentümer auch Ausschüttungen genehmigt hat. So hat die Galeria Properties, die alle Anteile der Galeria Holding hält, im Geschäftsjahr 2020 gut 450 Millionen Euro an Signa ausgeschüttet. Pikant dabei: Veröffentlicht im „Bundesanzeiger“ wurde diese Ausschüttung, genau zwei Tage nachdem im Januar 2022 der zweite Staatskredit in Höhe von 220 Millionen genehmigt worden war.

