Warenhäuser Zwei Mitglieder der Geschäftsführung von Galeria Karstadt Kaufhof müssen gehen

Galeria-Filiale in Berlin

Düsseldorf Als erste Konsequenz aus der Eröffnung des Schutzschirmverfahrens hat sich Galeria Karstadt Kaufhof von zwei Mitgliedern der Geschäftsleitung getrennt. Einkaufschefin Karin Busnel-Knappertsbusch und Dirk Lessing, zuletzt verantwortlich für IT, Logistik und Personal, haben das Unternehmen verlassen.

Vorstandschef Miguel Müllenbach bedankte sich bei den scheidenden Führungskräften, betonte aber: „Wie jeder Unternehmensbereich muss auch das Management seinen Anteil zur dringend notwendigen Verschlankung beitragen.“ Die Geschäftsleitung wird nur noch aus drei Mitgliedern bestehen.

Müllenbach wird künftig auch den Einkauf leiten. Finanzchef Guido Mager übernimmt zusätzlich den Personalbereich. Der frühere Kaufhof-Chef Olivier van den Bossche, der erst vor einem halben Jahr ins Unternehmen zurückgekehrt war, bleibt Vertriebschef.

Galeria sehe sich wie der gesamte Einzelhandel aufgrund von Pandemie, Energiekrise und Ukrainekrieg dauerhaft veränderten Marktbedingungen und Käuferverhalten gegenüber, erklärte Müllenbach. „Es kann unter diesen Marktbedingungen kein einfaches ‚Weiter-so‘ oder eine bloße ‚Feinjustierung‘ geben, um Galeria nachhaltig zukunftsfähig zu machen“, sagte er.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Der Galeria-Chef hat die Geschäftsführung des Warenhausunternehmens verschlankt. (Foto: picture alliance/dpa) Miguel Müllenbach

In „enger Abstimmung mit der Eignerseite“ habe sich das Unternehmen deshalb entschieden, die Geschäftsleitung neu aufzustellen. Müllenbach sprach in dem Zusammenhang auch von „Mängeln in Konzeption und Umsetzung“, die abzustellen seien.

Indirekt übte er insbesondere deutliche Kritik an der ausgeschiedenen Einkaufschefin. „Die richtige Ware zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zu haben ist alternativlos“, betonte er. Er werde trotz eines schwierigen Beschaffungsmarktes kompromisslos daran arbeiten, „dass wir darin endlich besser werden“.

Alle „hochkarätigen Neuzugänge“ sind wieder weg

Damit sind alle neuen Führungskräfte, die Galeria nach dem Abschluss des ersten Insolvenzverfahrens vor etwa zwei Jahren geholt hatte, wieder aus dem Unternehmen ausgeschieden. Dabei hatte Galeria-Chef Müllenbach damals in einem Mitarbeiterbrief geschwärmt, es sei gelungen, „international hochgeschätzte Profis für unser Team zu gewinnen“.

Als Erster hatte Andreas Hink bereits im Januar dieses Jahres das Unternehmen „aus persönlichen Gründen“ verlassen, wie es damals hieß. Er war als Digitalchef vom Schweizer Händler Globus geholt worden, blieb jedoch nicht mal bis zur Eröffnung des neuen Galeria-Webshops. Im Mai wurde Engelbert Thulfaut durch Olivier van den Bossche ersetzt. Thulfaut, der zuvor Verkaufschef bei Peek & Cloppenburg in Düsseldorf war, hatte nach der ersten Insolvenz neben dem Vertrieb auch den Immobilienbereich bei Galeria übernommen.

Thulfaut durfte gesichtswahrend nach seinem Abgang noch als Berater für den Start des neuen Filialkonzepts fungieren. Doch genau dieser Rollout hatte zuvor kaum Fortschritte gemacht – was zum Wechsel beigetragen haben dürfte.

Von „hochkarätigen Neuzugängen“ hatte Galeria bei der Einstellung von Lessing, Busnel-Knappertsbusch, Hink und Thulfaut im September 2020 in einer Pressemitteilung geschwärmt. Mit dem neuen Team ziehe auch eine neue Kultur ein. Jetzt ist wieder alles rückgängig gemacht und die alte Geschäftsführung unter sich.

>> Lesen Sie auch: Welchen Galeria-Kaufhof-Filialen nun das Aus droht

„Mit diesem neuen Dreierteam werden wir in den kommenden Wochen die strategischen Weichen zur inhaltlichen Neuausrichtung des Unternehmens stellen“, erklärte Müllenbach. Er betonte, dass die Geschäftsführung dafür „das volle Commitment und auch nach vorn hin die Unterstützung unseres bisherigen Eigners“ habe.

Eigentümer von Galeria ist die Signa Holding des österreichischen Milliardärs René Benko. Der von Benko mit dem Schutzschirmverfahren eingesetzte Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz hatte erklärt, die Eigentümerseite habe „weitere sehr hohe Investitionen zugesagt“. Eine genaue Summe hatte er jedoch nicht genannt.

Mehr: Welchen Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof die Schließung droht