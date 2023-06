Warenhaus Galeria-Filiale in Essen wird doch nicht geschlossen

Eigentlich sollte der Essener Standort des Warenhauskonzern Anfang 2024 geschlossen werden. Laut Sanierungsplan sollen ein Drittel der 129 Filialen geschlossen werden.

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern hatte Ende vergangenen Jahres erneut Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. (Foto: dpa) Galeria Karstadt Kaufhof

Beim Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof ist ein weiterer Standort gerettet. Das Warenhaus in Essen bleibe erhalten, sagte ein Unternehmenssprecher am Samstag. Die Beschäftigten seien am Morgen kurz vor der Ladenöffnung darüber informiert worden. Zuvor hatte die „WAZ“ darüber berichtet.

Galeria ist in Essen auf mehreren Etagen des Einkaufszentrums Limbecker Platz untergebracht. Eigentlich sollte der Standort im Januar 2024 schließen. Damit hätte Galeria Karstadt Kaufhof keine Verkaufsfläche mehr an seinem Unternehmenssitz in der Ruhrgebietsstadt gehabt.

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern hatte Ende vergangenen Jahres erneut Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Inzwischen hat der Konzern das Insolvenzverfahren abgeschlossen. Der Sanierungsprozess dauert aber an. Der rechtskräftig gewordene Sanierungsplan sieht die Schließung von rund einem Drittel der zuletzt noch 129 Filialen vor. Zuletzt waren aber einige Filialen wieder von der Streichliste heruntergenommen worden, nachdem es neue Vereinbarungen mit den Vermietern gegeben hatte.

Mehr: So streikt sich Verdi bei Galeria Karstadt Kaufhof selbst ins Aus