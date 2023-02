Warenhauskette Galeria legt Insolvenzplan vor – für Gläubiger gibt es noch immer keine Klarheit

Düsseldorf Galeria Karstadt Kaufhof hat einen weiteren wichtigen Schritt bei der Restrukturierung getan. Am Montag hatte die Warenhauskette beim Amtsgericht Essen den Insolvenzplan eingereicht, den der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz zusammen mit dem Management erarbeitet hat.

Das Gericht hat am heutigen Mittwoch das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Zuvor hatte der vorläufige Gläubigerausschuss einstimmig dafür gestimmt, die Eigenverwaltung des angeschlagenen Unternehmens fortzusetzen.

Nun muss im nächsten Schritt der Gläubigerausschuss dem Insolvenzplan zustimmen. Erst danach kann Galeria die Insolvenz verlassen und mit der angekündigten Sanierung beginnen. Doch bis dahin gibt es noch weitere Hürden.

Die Verantwortlichen bei dem nun eröffneten Verfahren bleiben die gleichen. Frank Kebekus ist zum Sachwalter bestellt worden, Arndt Geiwitz wird als Generalbevollmächtigter zusammen mit der Geschäftsführung die Restrukturierung vorantreiben.

Kebekus betonte am Mittwoch: „Galeria hat ein tragfähiges Konzept vorgelegt, das die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt.“ Es bestünden daher sehr gute Chancen, dass auch die Gläubigerversammlung, die voraussichtlich Ende März stattfinden werde, dem Plan zustimmen werde.

Doch noch gibt es für die Gläubiger keine endgültige Klarheit, auf wie viel sie verzichten müssen. Da die Höhe der Gesamtforderungen noch nicht feststeht, weiß auch noch niemand, wie hoch die sogenannte Insolvenzquote sein wird. Diese beschreibt, welchen Anteil an seinen Forderungen ein Gläubiger am Ende des Verfahrens zurückbekommt.

Entscheidend ist die Frage, ob Galeria in Verhandlungen nun erreichen kann, dass andere Unternehmen Standorte übernehmen, die Galeria nicht fortführen will. Wenn ein anderer Händler in den jeweiligen Mietvertrag eintritt und auch noch Mitarbeiter übernimmt, reduzieren sich entsprechend die Forderungen an Galeria, beispielsweise für ausstehende Mietzahlungen.

Das Management hat bereits mitgeteilt, dass mit drei ernst zu nehmenden Interessenten für die Übernahme von Standorten verhandelt werde. Dies sei zu Verfahrensbeginn so nicht abzusehen gewesen.

„Diese Gespräche eröffnen Chancen, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten“, hatte ein Sprecher auf Anfrage des Handelsblatts erklärt. Diese habe eine höhere Priorität als die zeitnahe Veröffentlichung einer Liste der Filialen, die man nicht fortführen will. Daher bleibt weiterhin unklar, wie viele der 129 Warenhäuser im Konzern verbleiben werden.

Restrukturierungskonzept soll Galeria einen Neustart ermöglichen

Was die Gespräche zusätzlich kompliziert macht: Wenn ein Interessent eine Filiale übernehmen will, kann er nicht einfach in den Mietvertrag von Galeria eintreten, sondern muss sich auch mit dem Eigentümer der Immobilie einigen. Der schließt dann mit dem Erwerber einen neuen Mietvertrag. Auch deshalb geht beispielsweise der Betriebsrat davon aus, dass es bis Mitte März dauern kann, bis Klarheit herrscht, wie viele Häuser geschlossen werden.

Im ersten Insolvenzverfahren hatte Galeria insgesamt 100 Millionen Euro an die Gläubiger ausgeschüttet. Da sich die Forderungen auf 2,2 Milliarden Euro summierten, ergab sich eine rechnerische Insolvenzquote von 4,55 Prozent.

Das Restrukturierungskonzept, das Geiwitz jetzt mit dem Management erarbeitet hat, soll dem Unternehmen einen Neustart ermöglichen. Alle verbleibenden Häuser sollen modernisiert und das Sortiment soll stärker an die lokalen Bedürfnisse angepasst werden.

„Fokussierung, Priorisierung, Effizienz und Schnelligkeit sind die klaren Leitplanken, die nun vom Management konsequent umgesetzt werden müssen“, erklärte Geiwitz. Wenn das gelinge, habe Galeria in Deutschland eine positive Zukunft.

