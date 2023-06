Warenhauskonzern Galeria-Filiale in Leonberg wird doch nicht geschlossen

In Folge eines Sanierungsplans muss der Konzern rund ein Drittel seiner noch bestehenden Filialen schließen. Zuletzt wurden aber einige Häuser von der Streichliste genommen.

Eine weitere Schließungswelle ist für den Januar 2024 geplant. (Foto: IMAGO/Nikito) Galeria

Essen Beim Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof ist ein weiterer Standort gerettet. Auch das Warenhaus im baden-württembergischen Leonberg bleibe erhalten, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag. In den Verhandlungen mit dem Vermieter ECE sei eine Einigung erzielt worden. Erst am Samstag hatte das Unternehmen angekündigt, dass auch die Filiale in Essen entgegen den ursprünglichen Planungen erhalten bleibe.

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern hatte Ende vergangenen Jahres erneut Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Inzwischen hat der Konzern das Insolvenzverfahren abgeschlossen. Der Sanierungsprozess dauert aber an. Der rechtskräftig gewordene Sanierungsplan sieht die Schließung von rund einem Drittel der zuletzt noch 129 Filialen vor.

In den vergangenen Tagen schlossen bereits fast 20 Häuser für immer ihre Tore. Eine weitere Schließungswelle ist für den Januar 2024 geplant. Dann können noch einmal rund 20 Häuser betroffen sein. Zuletzt waren aber einige Filialen wieder von der Streichliste heruntergenommen worden, nachdem es neue Vereinbarungen mit den Vermietern gegeben hatte.