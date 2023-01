Warnstreiks Lufthansa-Chef kritisiert ganztägigen Verdi-Streik am BER-Flughafen

Verdi hat einen Warnstreik am Berliner Flughafen angekündigt. Lufthansa hat den Arbeitskampf kritisiert, der den Flugverkehr am BER am Mittwoch lahm legen soll.

Verdi hat einen ganztägigen Warnstreik am BER angekündigt. (Foto: dpa) Verdi kündigt ganztägigen Warnstreik am BER an Berlin Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat den fast 24-stündigen Arbeitskampf der Gewerkschaft Verdi am Berliner Flughafen kritisiert. „Einen eintägigen Streik als Warnstreik zu bezeichnen, ist schon ungewöhnlich“, sagte Spohr am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters am Rande einer Wirtschaftskonferenz der Zeitung „Welt“ in Berlin. Die Hauptstadt sei luftverkehrsseitig von der Außenwelt abgeschnitten. Verdi ruft für Mittwoch zu einem umfassenden Streik auf und legt damit den kompletten Betrieb am Flughafen lahm. Der Airport erklärte, dass keine regulären Passagierflüge am BER stattfinden können. Vorgesehen waren demnach für Mittwoch rund 300 Starts und Landungen mit insgesamt 35.000 Passagieren. Verdi rechnet mit sehr großer Beteiligung beim Arbeitskampf bei den Bodenverkehrsdiensten, der Flughafengesellschaft und der Luftsicherheit. Die Gewerkschaft begründet den Streik damit, dass es bei den Tarifverhandlungen für die rund 6000 Beschäftigten in den drei Bereichen nicht genug Fortschritt gebe. Mehr: Warnstreik am BER angekündigt – 35.000 Passagiere müssen am Mittwoch am Boden bleiben Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

