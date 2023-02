 Warsteiner-Chef im Interview: „Warsteiners Zukunft ist mehr als nur Bier“

Der neue Geschäftsführer hat den Niedergang der früheren Biermarke Nummer eins gestoppt. Wie er den Umsatz der Gruppe in zehn Jahren vervielfachen will, erzählt er im Interview.

Heute wird nur noch ein Drittel der Menge Warsteiner gebraut wie noch Mitte der 90er-Jahre. Das Familienunternehmen will seine Brauereien künftig besser auslasten - auch mit anderen Getränken. (Foto: Warsteiner) Brauerei in Warstein

Warstein Platz für weiteres Wachstum hätte Warsteiner genug: Über 63 Fußballfelder erstreckt sich das riesige Gelände der Brauerei mitten im Sauerland. Doch gebraut wird hier heute deutlich weniger als in der Vergangenheit. Mitte der 90er-Jahre war Warsteiner Pils das meistgetrunkene Bier in Deutschland. Seitdem hat die Brauerei massiv Absatz eingebüßt. „Wir haben Biertrends wie Hellbier lange ignoriert“, räumt der neue Geschäftsführer Helmut Hörz ein.

Er soll dem Familienunternehmen in neunter Generation zu alter Stärke verhelfen. Der Handelsmanager und Konsumgüterexperte hat ambitionierte Pläne, obwohl der Bierkonsum in Deutschland seit Jahren sinkt. So will er den Absatz und Umsatz der Gruppe innerhalb von zehn Jahren vervielfachen.

