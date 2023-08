 Wegovy: Novo Nordisk schränkt Zugang zu Abnehmspritze in den USA weiterhin ein

Die Abnehmspritze Wegovy hat dem dänischen Pharmakonzern zu Rekordumsätzen verholfen. Die immense Nachfrage in den USA kann aktuell nicht bedient werden.

Kopenhagen, Frankfurt Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk will angesichts der immensen Nachfrage nach seiner begehrten Abnehmspritze Wegovy den Zugang für neue Patienten in den USA weiter beschränken. „Während die Lieferkapazität für Wegovy schrittweise erweitert wird, wird das Angebot der niedrigeren Dosisstärken in den USA weiterhin begrenzt bleiben, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten“, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage seiner Quartalsbilanz mit.

Novo hatte im Mai angekündigt, die Lieferung der niedrigeren Wegovy-Starterdosen für den US-Markt für einige Monate zu halbieren, um die Versorgung bestehender Patienten sicherstellen zu können. Auch höhere Dosen sind nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters knapp geworden, was Novo allerdings dementiert hat.

Im ersten Halbjahr sprang der Umsatz von Novo im Adipositas-Geschäft um 158 Prozent in die Höhe. Insgesamt setzte Novo 107,7 Milliarden dänische Kronen (rund 14,45 Milliarden Euro) um, ein Zuwachs von 29 Prozent binnen Jahresfrist. Zu konstanten Wechselkursen stand ein Plus von 30 Prozent zu Buche. Der operative Gewinn kletterte um 30 Prozent auf 48,9 Milliarden Kronen (6,6 Milliarden Euro). Novo erhöhte erneut seine Jahresziele und erwartet nun zu konstanten Wechselkursen einen Ergebnisanstieg von 31 bis 37 Prozent. Bislang war ein Zuwachs von 28 bis 34 Prozent in Aussicht gestellt worden. Die Abnehmspritze, die Mitte 2021 in den USA und kürzlich auch in Deutschland auf den Markt kam, hat Novo zu Rekordumsätzen verholfen und es zum zweitwertvollsten europäischen börsennotierten Unternehmen nach dem Luxusgüterkonzern LVMH gemacht. Der Markt für Adipositas-Medikamente wächst derzeit rasant. Die enorme Nachfrage nach den Behandlungen zur Gewichtsreduzierung könnte nach Einschätzung von Experten bis zu zehn konkurrierende Produkte mit einem Jahresumsatz von bis zu 100 Milliarden Dollar innerhalb eines Jahrzehnts hervorbringen, vor allem in den USA.