 Welthandel: Fast zwei Drittel aller Lieferungen nach Russland fallen aus

Russland verliert in rasender Geschwindigkeit den Anschluss an den Welthandel. Für deutsche Importeure gibt es dagegen Grund zur Hoffnung.

Nach Russland werden mittlerweile deutlich weniger Waren geliefert. (Foto: dpa) Containerterminal

Düsseldorf Das Volumen der Warenlieferungen nach Russland schrumpft weiter und zwar in rasanter Geschwindigkeit. Nachdem vergangene Woche die Sendungen in das Land weltweit um 16 Prozent zurückgegangen sind, beträgt das Minus seit Kriegsausbruch inzwischen 62 Prozent. Das errechnete der US-Lieferkettenspezialist Fourkites, der für Konzerne wie Coca-Cola, Walmart oder Henkel tätig ist, an diesem Mittwoch.

Verantwortlich dafür, dass die Einfuhren nach Russland nahezu zum Erliegen gebracht wurden, ist in erster Linie die Industrie. Den Rückgang, den Unternehmen wie Siemens Energy, Volkswagen, BMW oder Daimler Truck verursachen, beziffert der Lieferkettenspezialist mit 65 Prozent.

Etwas geringer ist der Effekt bei den Konsumgütern. Westliche Hersteller wie Adidas, Nike, Apple, Ikea oder Obi haben ihr Geschäft in Russland eingestellt. Hier betrug der Rückgang der Warenlieferungen laut Fourkites 60 Prozent.